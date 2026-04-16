Хоџа најавува вистински зелен пресврт

Министерот за животна средина и просторно планирање, Муамет Хоџа, се обрати на денешната Национална конференција за природа, каде истакна дека заедничкиот системски одговор е единствениот пат кон долгорочно зачувување на природните ресурси. „Да работиме заедно за вистински зелен пресврт“, порача тој, нагласувајќи ја важноста на партнерството меѓу институциите и граѓанскиот сектор.

Во своето обраќање, Хоџа стави фокус на новиот Закон за природа, кој овој месец се објавува на ЕНЕР и упати повик до сите организации активно да учествуваат во јавната расправа. Според него, потребно е знаењето од терен за да се создаде систем што трајно ќе ги штити природните вредности и биодиверзитетот.

Министерот истакна дека се работи на повеќе повеќе фронтови за заштита на природата. Се усогласуваат законите со ЕУ директивите за живеалишта и птици. Се развива мрежата Натура 2000 и се прогласуваат нови заштитени подрачја. Во подготовка е новата стратегија за биодиверзитет, а преку BIOFIN се работи на стабилно финансирање. Паралелно, се воспоставува регионален систем за отпад кој ќе стави крај на дивите депонии во природа.

„Целта е јасна – одржлив траен систем, не привремени решенија”, заклучи Хоџа.