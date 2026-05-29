Утре сончево, од недела услови за пороен дожд и грмежи

29/05/2026 17:33
Фото: Б. Грданоски

Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, а во источните делови повремено засилен северозападен ветер.

Утринските температури ќе се движат од 4 до 14 степени, а максималните дневни од 19 до 31 степен.

Како што информира УХМР, во недела и понеделник во попладневните часови ќе има услови за локална појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

Во вторник и среда времето ќе биде променливо облачно со сончеви интервали и релативно стабилно, а од четврток повторно се очекуваат врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер.

