Донирани три возила за ТППЕ Куманово

29/05/2026 16:33

Територијалната противпожарна единица Куманово доби донација од три противпожарни возила, со кои ќе располагаат кумановските пожарникари, соопштија денеска надлежните. Градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски информираше дека претставници од ТППЕ Куманово и од Доброволното противпожарно друштво (ДПД) претходно учествувале на петдневна обука во покраинската област Тирол во Австрија, каде посетиле практична едукација за справување со пожари на отворен простор и спасување лица од височина.

Учесниците на обуката стекнале нови знаења и вештини кои ќе бидат пренесени и на останатите вработени во ТППЕ Куманово. Воедно, тие имале можност да се запознаат со функционирањето на противпожарниот систем во Австрија, како и со начинот на работа на доброволните противпожарни друштва. Од Општина Куманово информираат дека донацијата на трите возила ќе придонесе за подобрување на капацитетите и подготвеноста на противпожарната единица при интервенции и справување со пожари.

Поврзани содржини

Утре сончево, од недела услови за пороен дожд и грмежи
М-НАВ: Нема никакви потешкотии и проблеми во авиосообраќајот
Аеродром домаќин на 12. Меѓународен фолклорен фестивал „Св. Троица“
Мицкоски најави поддршка за шопинг инвестиција и на северната граница, во општина Куманово
Во Општина Илинден се одржа Меѓународниот фолклорен фестивал „Св. Троица“
Во струмичката болница наредната недела ќе биде инсталиран компјутерски томограф, најави министерот Алиу
Децата се опкружени со нездрава храна! Прва национална проценка на нутритивните средини во и околу училиштата
Во Крушево наврнаа 34 литри дожд на метар квадратен во изминатите 24 часа

Најчитани