Без струја делови од Аеродром, Гази Баба, Карпош и Ѓорче Петров

Без електрична енергија денеска од 08:00 – 09:30, се до 14:30 – 15:00 часот ќе бидат дел од корисниците од општина Аеродром, Гази Баба, Карпош и Ѓорче Петров, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи – Скопје.

РЦУК информира дека по добиено известување од ЕВН Македонија АД без електрична енергија во периодот од 08.00 до 15.00 часот, чќе бидат корисниците од улица „Тодор Чангов“, во општина Аеродром

Без струја во периодот од 08.30 до 14.30 часот, ќе бидат корисниците на дел од улица „Методија Андонов Ченто“, објектите кај ЗПЗ Напредок, сендвичара Хит, објектите од место викано Триангла до надвозникот за Ченто, во општина Гази Баба.

Во периодот од 09.00 до 13.00 часот, без електрична енергија ќе бидат корисниците на објекти на улица „Вангел Динуи“ и дел од непарни броеви од улица „Франце Прешерн“, во општина Карпош.

Без струја во периодот од 09.30 до 14.30 часот, ќе бидат и корисниците на дел од улица „Браќа Чакреви“ и „Социјалистичка зора“, во општина Ѓорче Петров.