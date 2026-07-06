Без струја делови од Аеродром, Гази Баба, Карпош и Ѓорче Петров

06/07/2026 07:33
Фото: Б. Грданоски

 Без електрична енергија денеска од 08:00 – 09:30, се до 14:30 – 15:00 часот ќе бидат дел од корисниците од општина Аеродром, Гази Баба, Карпош и Ѓорче Петров, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи – Скопје. 

РЦУК информира дека по добиено известување од ЕВН Македонија АД без електрична енергија во периодот од 08.00 до 15.00 часот, чќе бидат корисниците од улица „Тодор Чангов“, во општина Аеродром

Без струја во периодот од 08.30 до 14.30 часот, ќе бидат корисниците на дел од улица „Методија Андонов Ченто“, објектите кај ЗПЗ Напредок, сендвичара Хит, објектите од место викано Триангла до надвозникот за Ченто, во општина Гази Баба.

Во периодот од 09.00 до 13.00 часот, без електрична енергија ќе бидат корисниците на објекти на улица „Вангел Динуи“ и дел од непарни броеви од улица „Франце Прешерн“, во општина Карпош.

Без струја во периодот од 09.30 до 14.30 часот, ќе бидат и корисниците на дел од улица „Браќа Чакреви“ и „Социјалистичка зора“, во општина Ѓорче Петров. 

Поврзани содржини

Ѓорѓиевски: Пожарот кај „Рампа“ е ставен под контрола по брзата реакција на пожарникарите
Пожар на Јужен Булевар во Кисела Вода
Сончев и ветровит викенд, од понеделник можен пороен дожд и грмежи
Продолжува урбанизацијата на Водно, предупредува „Шанса за Центар“
Повеќе краци на „Тодор Чангов“ во Лисиче ќе добијат нов асфалт
Нова пјацета на улица „Коле Неделковски“,  Дебар Маало добива три урбани катчиња за дружење и одмор
Од три општини во Скопје, во јуни подигнати над 6.000 м3 отпад од диви депонии
Карпош овозможи бесплатни часови за дигитална писменост за повозрасните