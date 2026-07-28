Утре Отворен ден во Карпош, граѓаните за проблемите ќе разговараат со градоначалникот
Општина Карпош ги поканува сите граѓани да присуствуваат на Отворениот ден што ќе се одржи утре, 29 јули, од 13:00 до 17:00 часот, во холот на општинската зграда.
На настанот, граѓаните ќе имаат можност директно да се сретнат со градоначалникот Сотир Лукровски, како и со раководителите на општинските сектори, да постават прашања, да предложат идеи, да дадат предлози или да покренат иницијативи поврзани со функционирањето и развојот на општината.
Од локалната самоуправа посочуваат дека целта е да се поттикне непосредна комуникација со жителите и да се слушнат нивните потреби и предлози.