Општина Кисела Вода субвенционира набавка на пелети и печки на пелети

Општина Кисела Вода објави два јавни повика за субвенции при набавка на пелети и печки на пелети, наменети за домаќинствата од општината. Средствата од Буџетот за 2026 година ќе се доделуваат преку Архивата, по принципот „прв дојден, прв услужен“.

– Со првиот јавен повик се нуди субвенционирање за набавка на пелети, за што е обезбеден буџет од вкупно 2.000.000,00 денари. Општината ќе кофинансира 50 отсто од вредноста на набавените пелети, но не повеќе од 10.000 денари со вклучен персонален данок. Рокот за аплицирање трае до исцрпување на средствата, а најдоцна до 31.10.2026 година. Дополнителни информации можат да се добијат на електронската адреса [email protected], информираат од Општина Кисела Вода.

Вториот повик се однесува на поддршка за купување печки на пелети, намена за која се одвоени 300.000 денари. Преку оваа мерка ќе се покријат 50 отсто од трошоците на домаќинствата за купување на печката, до максимален износ од 20.000 денари со вклучен данок.

Услов е барателите претходно да немаат искористено субвенции за печка на пелети или инвертер од кој било извор во државата. Овој повик ќе биде отворен најдоцна до 30.11.2026 година, односно до исцрпување на предвидените финансии, додека за прашања е достапна адресата [email protected].

– И за двата повика право на учество имаат домаќинствата кои не се поврзани на градското парно греење. Ќе се рефундираат средства за купувања извршени од 1 јануари 2026 година па сè до завршување на повиците. Како доказ е задолжително приложување на фискална сметка или фактура, како и извод од банка за извршена уплата во оригинална форма. Барањата можат да се подигнат од Архивата или од општинската веб-страница (www.kiselavoda.gov.mk), по што заедно со целосната документација се доставуваат исклучиво во затворен плик преку Архивата на Општина Кисела Вода до Комисијата за спроведување на постапката, велат од Општината.

Пријавите со непотполна документација или оние пристигнати по рокот нема да се земат предвид. Сите дополнителни информации се достапни на следните линкови: https://opstinakiselavoda.gov.mk/wp-content/uploads/2026/07/peleti2026.pdf и https://opstinakiselavoda.gov.mk/wp-content/uploads/2026/07/pecki2026.pdf .