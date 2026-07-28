Пановски за допреното дно во Гостивар: За 250 евра страда цел град

Доктор Никола Пановски со остра реакција на социјалните мрежи посочи на, како што оценува, неверојатен бирократски пропуст поврзан со водоснабдувањето во Гостивар. Според неговиот Фејсбук-статус, проект вреден седум милиони евра, финансиран со швајцарски грант, бил закочен поради неплатена фактура од 16.500 денари.

Пановски се повикува на информации, според кои ЈП „Комуналец“ – Гостивар соопштило дека грантот од седум милиони евра е блокиран бидејќи ЈП „Државни Патишта“ сè уште не издало одобрение за поставување цевка во должина од 600 метри, иако, како што се наведува, поминале две години.

Според Пановски, одговорот од ЈП „Патишта“ бил дека барањето било поднесено во февруари 2024 година и дека одговор бил изготвен, но не бил доставен до гостиварското комунално претпријатие бидејќи две години не била платена фактура од 16.500 денари за услугата.

„Крај“, коментира Пановски, посочувајќи дека во меѓувреме се промениле и централната и локалната власт.

Тој случајот го поврзува со кризата со водата и епидемијата во Гостивар, оценувајќи дека последиците од административниот застој се неспоредливо поголеми од сумата поради која, според него, проектот останал блокиран.

„За 250 евра, закочен е проектот од 7 милиони евра, а епидемијата ќе беше избегната, Гостивар ќе имаше чиста вода под притисок. За 250 бирократски евра, страда цел град, илјадници судбини, а трошоците се многу поголеми од 7 милиони евра“, напиша Пановски.

Мисли оти е достигнато „дното“, но настаните повторно го демантираат.

„Секој ден си велам ова е дното, не може полошо, ама оптимистот ми вели може. И во право е“, наведува тој.

Пановски нагласува дека неговата реакција не ја насочува кон конкретната актуелна власт, туку кон начинот на функционирање на институциите низ повеќе влади.

„Ова нема врска со власта, ама има со сите власти, ниту има врска со мојата струка“, пишува Пановски.

Тој додава дека информациите ги видел во вестите на Телма и МРТ и го опишува случајот како „неверојатен, но вистинит“.

Од СДСМ пак се уште чекаат објавување на документот според кој водата во Гостивар сега е технички исправна и посочуваат друг апсурд – заради неплатена сметка за струја се загадила и водата во Крушево, градот обвиткан во борова шума.

„Сè уште нема официјален документ. Сè уште никој не го покажа потпишаниот извештај со анализите за „техничката“ вода во Гостивар. Кој институт? Кој потпишал и одобрил? Кои се параметрите од анализата на водата“, праша Богданка Кузеска, портпаролка.

Според неа, додека јавноста чека, водата е отруена во повеќе од 8 населени места.

„Гостивар – труење, хиперхлорирање, „техничка вода“, сè уште без официјален потпишан извештај. Крушево – вода заматена и микробиолошки неисправна затоа што уредот за хлорирање еден час немал струја. Маврово – привремено не е за пиење. Лепенец и Вардар – бела пена, четири дена тишина. Валандово – присуство на арсен. Лешок, колиформни бактерии. Последно и водата во Булачани не е безбедна за пиење. Мицкоски и организираната криминална група ВМРО-ОКГ ја отруја цела Македонија. Граѓаните пијат отров. А одговорни – нема“, рече Кузеска.