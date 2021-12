Автобус падна во река во Кенија: Извлечени 20 тела, десетмина се спасени

Најмалку 20 луѓе настрадаа кога автобус, кој превезувал членови на хор од католичка црква, паднал во река во Кенија.

Од автобусот, кој паднал во реката Ензија, на југоистокот на Кенија, спасени се 10 лупе, додека спасувачите извлекле 20 тела.

Според командантот на полицијата, членовите на хорот патувале на венчавка на еден свој член.

BREAKING: 17 people drown, 10 others rescued after a bus plunges into Enziu river in Mwingi, Kitui County, search for bodies on pic.twitter.com/ik4DZU8nVF

