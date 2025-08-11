Австралија ќе ја признае палестинската држава, објави австралискиот премиер Албанезе

11/08/2025 08:00

Канбера – Австралија ќе ја признае палестинската држава, објави австралискиот премиер Ентони Албанезе – и тоа официјално за време на годишната сесија на Генералното собрание на ОН во Њујорк во септември.

На тој начин, Австралија им се придружува на Франција, Велика Британија и Канада, кои исто така објавија слична намера.

Признавањето е „врз основа на обврските што ги презеде Палестинската власт кон Австралија“, рече Албанезе. Овие обврски вклучуваат исклучување на Хамас од палестинската влада, демилитаризација на Газа и одржување избори, додаде тој.

„Решението со две држави е најдобрата надеж на човештвото да го прекине циклусот на насилство на Блискиот Исток и да го прекине конфликтот, страдањето и гладот во Газа“, рече Албанезе.

