Апетитот на Германците за донер ќебап расте и покрај повисоките цени

09/03/2026 08:59

Побарувачката за донер ќебап во Германија расте и покрај зголемувањето на цените на брзата храна, според нова студија.

Просечната цена на лепче исполнето со зачинето месо и салата во земјата минатата година била 6,70 евра. Тоа е за 47% повеќе отколку во 2021 година, кога изнесувала 4,85 евра, според YouGov, институт за истражување на јавното мислење.

И покрај ова, бројот на нарачки се зголемил за 15% во истиот период, што претставува зголемување над просекот за ќебапи, покажа студијата.

Вкупниот пазар на достава пораснал за само 8% помеѓу 2021 и 2025 година.

Студијата вклучува нарачки за оброци за непосредна потрошувачка, вклучително и во ресторани, снек-барови, кантини и комерцијални угостителски објекти – и на лице место и дигитално, на пример преку апликации за достава.

Анкетата на YouGov спроведена во 2025 година покажа дека околу еден од тројца луѓе во Германија јаде ќебап барем еднаш месечно (35%). Ова вклучува опции и со месо и без месо.

„Ќебапот ја зацврстува својата позиција како класика отпорна на криза“, рече истражувачот на пазарот на YouGov, Себастијан Валтер, истакнувајќи ја нијансата во бројките.

Бројот на клиенти малку се намали помеѓу 2021 и 2025 година, но преостанатите клиенти нарачуваа почесто, според Панелот за купувачи на YouGov, кој ги евидентира купувањата од повеќе од 7.000 луѓе на возраст меѓу 16 и 69 години.

Пандемијата Ковид-19 ја погоди и угостителската индустрија во 2021 година. На баровите за угостителство им беше привремено забрането да им служат на гостите, но храна за носење и достава беа претежно можни.

Заедно со каривурстот (currywurst), ќебапот е една од најпопуларните брзи храни во Германија. Синџири како што се Haus des Döners и Mangal Döner неодамна значително ги проширија своите мрежи на филијали.

