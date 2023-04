Американските научници „знаат“ која година ќе воспоставиме контакт со вонземјани

Тим научници од Универзитетот во Калифорнија верува дека вонземјаните ќе стапат во контакт со Земјата веќе во 2029 година. Пред 20 години, НАСА испрати сигнал до вселенското летало Pioneer 12 како дел од рутинскиот протокол за испраќање податоци и воспоставување комуникации.

Сигналот стигнал до ѕвезда оддалечена 27 светлосни години од нашата планета, а истражувачите се надеваат дека бил пресретнат од вонземјани кои реагирале и го испратиле одговорот назад на Земјата, пишува Дејли мејл.

„Ова е познатата идеја на Карл Саган, која ја искористи како тема на филмот „Контакт““, изјави астрономот Хауард Исаксон.

Филмот „Контакт“ од 1997 година е заснован на приказната на Карл Саган, за научник кој наоѓа докази за постоење на вонземјани на планета оддалечена 26 светлосни години од Земјата и решава да воспостави контакт со испраќање сигнал.

Студијата користела сигнали испратени од Земјата до Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 и New Horizons, мапирајќи каде сигналите би можеле да се шират откако ќе бидат испратени во вселената. Овие вселенски летала комуницирале со радио антените на Deep Station Network (DSN) за преземање податоци за наука и телеметрија, според истражувањето објавено во списанието Publications of the Astronomical Society.

Мрежата на длабоки станици е меѓународен систем на радио антени на НАСА кои поддржуваат мисии на меѓупланетарни вселенски летала и неколку кои орбитираат околу Земјата. Утврдено е дека сигналите на некои од нив досега наишле на барем една ѕвезда: „Можеме да очекуваме повратен пренос најрано во 2029 година“, се вели во еден од извештаите.

Тимот пресметал кога блиските ѕвезди треба да бидат погодени во преносите земајќи ја предвид брзината на светлината, која поминува еден парсек на секои 3,26 години. Ова им овозможило да го одредат времето потребно за пренос до секој објект.

„Интересна вежба, но веројатно нема да даде резултати“, рече Кејтлин Расмусен, астробиолог од Универзитетот во Вашингтон, која не работеше на истражувањето.

Студијата беше спроведена откако се појавија вести за нови неидентификувани летечки објекти и високи членови на Конгресот разговараа со шест свиркачи кои тврдат дека работеле на програми за пронаоѓање НЛО. Актот за овластување за национална одбрана (NDAA) од 2023 година, потпишан во закон од претседателот Џозеф Бајден во декември, вклучи амандман со кој се бара од Пентагон да им достави на високите сенатори доверливи извештаи за претходно неоткриени програми поврзани со неидентификувани аномални појави.