Американскиот суд ја запре истрагата на Министерството за правда за Џером Пауел, задавајќи им удар на обвинителите

Американскиот федерален судија ги блокираше судските покани издадени против претседателот на Федералните резерви на САД, Џером Пауел, од страна на Министерството за правда, кое започна истрага против него во врска со реновирање на владина зграда, според еден поднесок.

„Голем број докази сугерираат дека Владата ги доставила овие судски покани до Одборот за да изврши притисок врз својот претседател да гласа за пониски каматни стапки или да поднесе оставка“, напиша судијата Џејмс Е. Боасберг во поднесок од 11 март.

„Затоа, Судот утврди дека судските покани биле издадени со несоодветна цел и ќе ги поништи.“

Донесувајќи победа за централната банка и неуспех за кривичната истрага за претседателот Џером Пауел, судијата Боасберг, во пресудата објавена во петокот, рече дека главната цел била да се изврши притисок врз Пауел да се покори на американскиот претседател или да се повлече во корист на попослушен претседател на Федералните резерви.

Американската обвинителка Џанин Пиро, долгогодишна поддржувачка на претседателот Трамп, ја започна истрагата за да утврди дали Пауел го довел во заблуда Конгресот минатото лето во сведочењето за проектот за реновирање на зградите на Федералните резерви.

Истрагата предизвика невообичаен јавен одговор од Пауел, кој во видео изјава од 11 јануари рече дека истрагата е изговор за континуиран политички притисок врз Федералните резерви за намалување на каматните стапки и поткопување на независноста на централната банка.

Министерството за правда започна кривична истрага против Пауел кон крајот на 2025 година, околу ноември. Истрагата стана јавна во јануари 2026 година.

Пауел под лупа

Истрагата се фокусира на сведочењето на Пауел од јуни 2025 година пред Банкарскиот комитет на Сенатот. Се фокусира на повеќегодишен проект за реновирање на историските згради на седиштето на Федералните резерви во Вашингтон, вреден околу 2,5 милијарди долари.

Обвинителите, кои работат под американската обвинителка Џанин Пиро во округот Колумбија, разгледуваат дали Пауел дал лажни или погрешни изјави пред Конгресот за обемот, трошоците или деталите на проектот.

На 9 и 10 јануари 2026 година, Министерството за правда достави судски покани до Федералните резерви, покренувајќи ја можноста за кривични обвиненија поврзани со сведочењето.

Во ретка јавна видео изјава на 11 јануари 2026 година, Пауел ја нарече истрагата „без преседан“. Тој рече дека прашањата за реновирање и сведочење биле изговор, тврдејќи дека вистинскиот притисок произлегува од повторените критики на Трамп кон Федералните резерви за тоа што не ги намалуваат каматните стапки поагресивно.

Истрагата предизвика силна реакција. Критичарите, вклучувајќи некои републикански пратеници, поранешни функционери на Федералните резерви и самиот Пауел, велат дека тоа ризикува да ја поткопа независноста на централната банка во поставувањето на монетарната политика.

Федералните резерви последователно ги оспорија судските покани.