Американски суд нареди враќање на 130 милијарди долари од нелегалните тарифи на Трамп

Судија на американскиот трговски суд во среда ѝ наложи на владата да почне да исплаќа потенцијално милијарди долари поврат на увозниците кои платиле царини за кои Врховниот суд минатиот месец изјави дека биле нелегално собрани. Ричард Итон, судија на американскиот Суд за меѓународна трговија во Менхетен, ѝ наложи на владата да ги финализира трошоците за внесување милиони пратки во САД без да се утврди царина, според судски поднесок. Тој наредил повратот да се изврши со камата.

Кога стоката се внесува во Соединетите Држави, увозникот плаќа проценета сума при влез, која потоа се финализира околу 314 дена подоцна, процес познат како ликвидација. Итон им наложи на Царината и граничната заштита да ја финализираат цената за влез на пратките без да се утврди царината, што резултира со поврат на средства.

„Царината знае како да го направи ова“, изјави тој на судското рочиште во среда, според веб-страницата на судот. Тој рече дека агенцијата треба да може да го програмира својот систем за да издава поврати средства, кои редовно се издаваат кога увозникот преплаќа за проценета царина.

„Тие го прават тоа секој ден. Тие ги ликвидираат влезните средства и вршат поврати“, рече тој.

Владата на САД собра повеќе од 130 милијарди долари во нелегални царински плаќања, кои беа од централно значење за трговската политика на Доналд Трамп. Врховниот суд не даде насоки за издавање на поврат на средства, создавајќи забуна околу тоа како ќе бидат надоместени увозниците.

Има 2.000 тужби што се поднесени до трговскиот суд со кои се бара враќање на царините наметнати според Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации. (АП)