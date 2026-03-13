Американската економија забави на крајот од 2025 година.

Американската економија забави поостро во четвртиот квартал од 2025 година отколку што покажаа првите проценки, што одразува забавување на личната потрошувачка и извозот, покажаа новите податоци од Министерството за трговија во петокот.

Во трите месеци што завршија во декември, американскиот бруто домашен производ (БДП) порасна за 0,2 проценти на квартална основа, што е половина од темпото што го предвиде одделот.

Во третиот квартал, тој порасна за 1,1 процент.

Споредбата со четвртиот квартал од 2024 година покажува раст на активноста за 2 проценти, што е за 0,2 процентни поени послабо отколку во прелиминарните пресметки. Во периодот од јули до септември, тој порасна за 2,3 проценти на годишна основа.

Годишната стапка на раст, која покажува колку би пораснал БДП пред една година доколку растеше со исто темпо во секој квартал како и во претходните три месеци, беше 0,7 проценти во четвртиот квартал и беше половина од она што претходно го процени министерството. Во третиот квартал, таа достигна 4,4 проценти.

Личната потрошувачка, главниот столб на најголемата светска економија, порасна за 2,1 процент во периодот од октомври до декември во споредба со истиот период претходната година. Во третиот квартал, таа се зголеми за 2,6 проценти.

Според новите пресметки, бруто-инвестициите во основни средства од страна на компаниите се зголемија за 3,4 проценти, што е за 0,3 процентни поени помалку од претходните проценки. Во периодот од јули до септември, тие се зголемија за 2,5 проценти.

Извозот, од друга страна, нагло забави, од 1,7 на 1,0 проценти. Проценката објавена на крајот на февруари покажа исто темпо на раст како и во летните месеци.

Трошоците на федералната влада, од друга страна, се намалија за 6,5 проценти, нешто поостро отколку што покажаа прелиминарните проценки. Во периодот од јули до септември, таа се намали за 1,1 процент на годишна основа.

Во целата 2025 година, американската економија порасна за 2,1 процент, објави одделот, намалувајќи ја прелиминарната проценка за 0,1 процентен поен и издвојувајќи ги инвестициите и личната потрошувачка меѓу двигателите на растот. Во 2024 година, активноста порасна за 2,8 проценти.