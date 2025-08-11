Америка и Кина се согласија да ги одложат повисоките царини неколку часа пред крајниот рок

САД и Кина се согласија за 90-дневно одложување на зголемувањето на царините за стоките во меѓусебната трговија, со што привремено се спречува нагло зголемување на трговските давачки меѓу двете најголеми економии во светот, објавија американските медиуми, повикувајќи се на претставници на Белата куќа.

Договорот беше постигнат само неколку часа пред крајниот рок во 6:01 часот наутро по централноевропско време, кога царините за кинески стоки во САД требаше да се зголемат од 30 на 64 проценти. Не е познато колку Кина ќе ги зголеми царините за американските стоки, кои во моментов се оптоварени со минимална стапка од 10 проценти.

Овој потег доаѓа откако американскиот претседател Доналд Трамп воведе серија „реципрочни“ царини за трговските партнери ширум светот, зголемувајќи ја ефективната царинска стапка во САД на нивоа што не се видени од Големата депресија.

Без овој договор, повисоките царини за кинеските стоки – кои се втор најголем извор на увоз од САД – речиси сигурно дополнително ќе ги зголемат трошоците за американските бизниси и потрошувачи, кои веќе плаќаат повеќе за увоз поради зголемените царини воведени во последните години.