Алтман сведочеше против Маск: „Ги натера сите да гледаат мемиња на состаноците“

Извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман, сведочеше вчера во тужбата поднесена против него од Елон Маск, која со недели ја зафаќа Силиконската долина.

Сведоштвото на Алтман изнесе неколку интересни детали, а најзначајно е обвинувањето дека Маск има навика да ги тера сите да гледаат мемиња на неговиот телефон за време на важни состаноци, пишува Futurism.

Дискусија за преземање со прикажани мемиња

Според извештајот на New York Times, Алтман потврди на суд дека на еден состанок била дискутирана можноста Tesla, производителот на електрични автомобили на Маск, да го купи OpenAI. Тоа беше потенцијално голема работа, особено во контекст на тужбата на Маск во која се тврди дека Алтман го претворил OpenAI од непрофитна организација во профитна организација.

Сепак, за време на тој клучен состанок, Алтман тврди дека Маск ги прекинувал разговорите за да им покаже интернет мемиња на присутните.

„Долго, долго време, Елон ни покажуваше мемиња на својот телефон“, рече Алтман пред судот. Според „Њујорк тајмс“, судскиот новинар потоа го замолил Алтман да повтори гласно: „МЕМОВИ НА ВАШИОТ ТЕЛЕФОН“.

Познатата склоност на Маск кон интернет културата

Иако кредибилитетот на Алтман и претходно бил доведен во прашање, ова обвинување се чини дека е во согласност со јавната личност на Маск и неговата фасцинација со интернетот.

Како што нè потсетува „Њујорк тајмс“, станува збор за човек кој постојано коментирал објави од Хејли Велч, попозната како „девојката од Јастреб Туа“, на платформата X, порано Твитер, која на крајот ја купил. Минатата година, тој рече, во врска со мем од „Војна на ѕвездите“, дека „мемите се најгустата форма на информациска комуникација“.