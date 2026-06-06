Ајкула усмрти маж во Австралија

Триесет и пет годишен нуркач загина во уште еден смртоносен напад на ајкула во западна Австралија. Човекот, чиј идентитет не се соопштува, денеска со своето семејство беше на подводен риболов во близина на островот Мајклмас, југоисточно од Перт, кога го нападна ајкула за која се верува дека е долга 4,5 метри, пишува Би-би-си.

Нападот се случил околу 11:25 часот по локално време. Иако несреќниот човек брзо бил пренесен со чамец до брегот, каде го чекала брзата помош, тој не можел да се спаси. Лекарите не можеле да го реанимираат и можеле само да констатираат смрт. Од полицијата најавија дека за целиот случај ќе состават записник за вештакот.

Во истрагата се приклучи и Одделот за примарни индустрии и регионален развој (ДПИРД), кој им помага на полицијата и локалните власти. Воедно, тие апелираа до граѓаните да пријават евентуално видување ајкули во околината.

Оваа трагедија се случи помалку од еден месец по уште еден смртоносен напад во истата австралиска држава. Тогаш 38-годишниот Стивен Матабони, татко на две деца, беше убиен од ајкула долга четири метри кај гребенот Потковица, недалеку од популарниот остров Ротнест во близина на Перт.

Нападите од ајкули во австралиските води се статистички почести отколку во многу други делови на светот, но важно е да се напомене дека тие ретко завршуваат со смрт. Најпопуларните плажи и локации за сурфање генерално се опремени со заштитни мерки, како што се мрежи и зголемен надзор, за да се минимизира ризикот од напад.