Администрацијата на Трамп ги запира визите за деца од Газа по објава на важна инфлуенсерка

ВАШИНГТОН – Еден ден откако конзервативната активистка Лаура Лумер објави видеа на социјалните мрежи од деца од Газа кои пристигнуваат во САД на медицински третман и прашуваат како добиле визи, Стејт департментот соопшти дека ги запира сите визи за посетители за луѓе од Газа во исчекување на преглед.

Стејт департментот во саботата соопшти дека визите ќе бидат запрени додека се испитува како „мал број привремени медицинско-хуманитарни визи“ биле издадени во последните денови. Државниот секретар Марко Рубио во неделата изјави за „Face the Nation“ на Си-Би-Ес дека акцијата дошла по „информации од повеќе конгресни канцеларии кои поставувале прашања за тоа“.

Рубио рече дека имало „само мал број“ визи издадени на деца на кои им е потребна медицинска помош, но дека биле придружувани од возрасни. Конгресните канцеларии контактирале со докази дека „некои од организациите што се фалат и се вклучени во добивањето на овие визи имаат силни врски со терористички групи како Хамас“, тврди тој, без да даде докази или да ги именува тие организации.

Како резултат на тоа, рече тој, „ќе ја паузираме оваа програма и ќе ја преиспитаме како се проверуваат тие визи и каква врска, доколку ја имало, имаат овие организации со процесот на добивање на тие визи“. Лумер во петокот објави видеа на Икс од деца од Газа кои пристигнуваат претходно овој месец во Сан Франциско и Хјустон на медицински третман со помош на организација наречена HEAL Palestine. „И покрај тоа што САД велат дека не прифаќаат палестински „бегалци“ во Соединетите Држави под администрацијата на Трамп“, овие луѓе од Газа беа во можност да патуваат во САД, рече таа.

Таа го нарече тоа „закана за националната безбедност“ и праша кој ги потпишал визите, повикувајќи лицето да биде отпуштено. Таа ги тагна Рубио, претседателот Доналд Трамп, потпретседателот Џеј Ди Венс, гувернерот на Тексас од Републиканската партија Грег Абот и гувернерот на Калифорнија, демократот Гевин Њусом.

Трамп го минимизираше влијанието на Лумер врз неговата администрација, но неколку функционери брзо си заминаа или беа отстранети кратко откако таа јавно ги критикуваше.

Стејт департментот во недела одби да коментира колку од визите се одобрени и дали одлуката за запирање на визите за луѓето од Газа има некаква врска со објавите на Лумер.

HEAL Palestine во соопштението во неделата изјави дека е „вознемирена“ од одлуката на Стејт департментот да го запре запирањето на визите за посетители од Газа. Групата рече дека е „американска хуманитарна непрофитна организација која испорачува итна помош и медицинска нега на децата во Палестина“.

Објава на Фејсбук страницата на организацијата во четврток покажува фотографија од момче од Газа кое го напушта Египет и се упатува кон Сент Луис на лекување и вели дека тој е „нашето 15-то евакуирано дете кое пристигнува во САД во последните две недели“.

Организацијата носи „тешко повредени деца“ во САД со привремени визи за лекување што не можат да го добијат дома, се вели во соопштението. По лекувањето, децата и сите членови на семејството што ги придружувале се враќаат на Блискиот Исток, се вели во соопштението.

„Ова е програма за медицински третман, а не програма за преселување на бегалци“, се вели во соопштението. (АП)