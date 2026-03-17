Ацо Ристов предлог за нов претседател на Регулаторната комисија за енергетика

Ацо Ристов, дипломиран електроинженер со долгогодишно раководно искуство во секторите енергетика, хидроенергија, водоснабдување, третман на води, рударство и инфраструктурни системи, е предлог за нов претседател на Регулаторната комисија за енергетика по оставката на досегашниот претседател, Марко Бислимоски.

Ристов денеска со седум гласа „за“, два против и ниеден глас воздржан беше изгласан од членовите на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата. Предлогот Ристов да биде нов претседател на РКЕ треба да биде изгласан на пленарна седница.

Ристов, кој по потекло е од Радовиш, во периодот од ноември 2021 година до октомври 2025 година ја извршувал и функцијата градоначалник на Радовиш.

Покрај Ристов, на огласот за претседател на РКЕ беше пријавен и Шамил Реџепи од Тетово, магистер по економски науки, вработен во РКЕ од 2004 година. Тој не влезе во потесниот круг поради неисполнување на критериумите од огласот.

– Кандидатот не ги исполнува условите од огласот. Дипломиран економист не е наведено во огласот, државјанството е старо од 1995 година, што може да се каже дека е неважечко – рече претседателот на Комисијата, Ѓорѓија Сајковски.

Реагира пратеничката Арбана Пашоли од ДУИ, која побара одговор од претседателот на Комисијата зошто во јавниот оглас е ограничен критериумот за образованието во однос на член 47 од Законот за енергетиката. – РКЕ е значајна институција за енергетскиот сектор и за заштита на јавниот интерес. По член 47 од Законот за енергетиката, кандидатот за претседател на РКЕ може да има образование во неколку области, но во огласот критериумите се ограничени само во електротехничкиот дел и тоа создава неусогласеност меѓу огласот и законот – рече Пашоли.

Сајковски појасни дека во согласност со член 47 од Законот за енергетиката, РКЕ ја сочинуваат седум члена, од кои еден е претседател, а досегашниот претседател Бислимоски бил магистер по електротехника.

Бислимоски поднесе оставка од функцијата на 12 февруари годинава.