„94 години. 96 музичари. 7 сесии на снимање во тек на 6 месеци. И велат дека се пензионирал

Лос Анџелес – Кога Спилберг го замолил Џон Вилијамс да ја компонира „Ден на откривање“, 94-годишниот маестро му рекол да најде некој друг.

Тој дури и именувал четири композитори кои би можеле да ја завршат работата. Спилберг рекол не. Она што се случило потоа ги изненадило повеќето луѓе.

Наместо вообичаената една или две недели снимање, Спилберг го растегнал распоредот на шест полни месеци – седум сесии од септември 2025 до февруари 2026 година – само за Вилијамс да може да работи со свое темпо. И Вилијамс не се воздржал.

Тој напишал два часа музика, диригирал оркестар од 96 членови на сцената за музика на „Сони“ и, според музичарите во просторијата, бил остар, опсесивен за секој ритмички детаљ и со неверојатен дух.

Ова е нивниот 30-ти заеднички филм. Партнерство што започна со „Шугарленд Експрес“ во 1974 година. А Спилберг? Тој веќе разговараше со Вилијамс за бројот 31. Некои луѓе едноставно не знаат како да се збогуваат еден со друг.