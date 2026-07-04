4 јули во историјата – Втората опсада на Белград, и таа неуспешна

15-от век беше турбулентно време на Балканот. Новата отоманска сила од исток сè повеќе се наметнуваше на балканските кралства и освојуваше територии. Кога српските и унгарските владетели слушнаа дека Цариград паднал во 1453 година, сфатија дека ќе ја победат турската закана само со здружени сили. Отоманските султани ги оправдаа своите походи како света војна и ги продолжија своите походи кон Запад, но прво мораа да се вратат во Цариград и да соберат нова војска.

Во исто време, српскиот владетел Ѓурад Бранковиќ одби да му даде данок на Отоманското Царство, верувајќи дека може да ги победи со помош на унгарските благородници. Ѓурад самиот беше воин, кој до 1450-те веќе се бореше против Турците, но и против Унгарците бидејќи знаеше како да соработува со Османлиите.

Сето ова беше дополнителна причина турскиот султан Мехмед II да се упати кон Србија и да го скрши Бранковиќ. Патем, Бранковиќ го имаше своето седиште во Смедерево. Освен Смедерево, главната цел на Османлиите беше Белград, тогаш дел од Кралството Унгарија.

Пред да се врати во Цариград, Мехмед ја остави својата војска во Србија и им нареди да не се вклучуваат во отворен конфликт со непријателот сè додека не се врати со засилување. Сепак, воениот гениј на Ѓурад Бранковиќ и неговиот унгарски сојузник Јанош Хуњади ја испровоцира османлиската војска, која ја поразија во близина на Крушевац во 1454 година.

Мехмед II беше бесен кога ја слушна веста, но не ја објави кампањата против Хуњади и Бранковиќ сè до летото 1456 година, бидејќи неговите сојузници го убедија. Дополнителна причина за одложување на нападот врз Србија беше самата тврдина Белград.

Тврдината беше високо ценета во Источна Европа, а својот углед го изгради за време на владеењето на Стефан Лазаревиќ во почетокот на 15. век, кој изгради дополнителни утврдувања и кули. Можеби не беше Цариград, но Белград сепак уживаше почит, дури и од Османлиите.

Унгарците исто така го ценеа Белград, знаејќи дека тврдината ги чува нивните јужни поседи. Имаше два реда ѕидини и замок зад нив, и лесно се бранеше поради својата позиција на устието на Сава и Дунав. Тие исто така ја презедоа контролата врз него малку порано.

На 4 јули 1456 година, османлиската војска пристигнала пред јужните ѕидини на градот и започна опсада. Мехмед, исто така, организираше воени бродови кои пловеа по Дунав, со што ги блокираа испораките за Белград. Хуњади собирал нова војска во неделите пред опсадата и пристигна пред Белград дури по Османлиите.

Хуњади предвидел дека Мехмед ќе употреби воени бродови за оваа опсада, па затоа ги донел своите. Во раните фази од опсадата, која траела речиси еден месец, бродовите на Хуњади ја разбија османлиската морнарица и ја пробија блокадата. 7.000 војници на Белград сега редовно биле снабдувани со храна и ново оружје за подобро да ја издржат опсадата и нападите на 70.000 османлиски војници.

На 21 јули, османлиските сили успеаја да урнат срушат дел од ѕидините, а Мехмед II веднаш ги испрати своите јаничари во градот за конечно да ја освојат тврдината. Уште следниот ден наутро, додека јаничарите се бореле на улиците со локалното население, избувнал голем пожар во близина на уништените ѕидини, поради што Мехмед не можел да испрати засилување до својата војска во градот, ниту да ги повика назад.

Наскоро сите османлиски воини во градот биле убиени, а група сиромашни унгарски платеници решиле да го напуштат градот и да го ограбат јаничарскиот логор, кој бил целосно празен.

Кога Мехмед од далечина видел дека неговите противници го напуштиле градот, испратил коњаница веднаш да ги убие. На изненадување на сите, унгарските напаѓачи успешно одбиле неколку бранови од нивните напади. Ова ги натерало повеќе бранители да го напуштат градот и да им се придружат. Хуњади исто така се приклучил во битката, откако ја преминал Сава со својата војска и ги нападнал силите на Мехмед од крилото.

Потоа во отоманскиот логор избувнала паника. Војниците, гледајќи дека се опколени, почнале да бегаат, а војската била дезорганизирана. Следел голем колеж, а Мехмед II бил принуден да се повлече. Тоа била втората неуспешна опсада на Белград, по првиот неуспех во 1440 година.

Опсадата заврши на 22 јули, а Мехмед остана само освојувач на Цариград. Белград ќе падне во османлиски раце дури по третата опсада во 1521 година под водство на Сулејман Величествениот.