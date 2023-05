12 мај во историјата – Боб Дилан го напушти шоуто на Ед Саливан

До крајот на летото 1963 година, Боб Дилан ќе им биде познат на милиони кои ги гледале или биле сведоци на неговите настапи на Маршот во Вашингтон, а милиони други кои не го познавале самиот Дилан ќе ја знаат и сакаат неговата музика благодарение на Питер, Пол и Мери преку хит насловната верзија на „Blowin’ In The Wind“. Но во мај, Дилан сè уште беше само уште еден аспирантен музичар со страствена музика кој беше следен, но без никаков национален профил. Неговиот втор албум, The Freewheelin’ Bob Dylan, сè уште не беше објавен, но тој го обезбеди она што сигурно ќе биде негов голем пресврт со покана да настапи во „Ед Саливан шоу“. Тој настан никогаш не се случи. На 12 мај 1963 година, младиот и непознат Боб Дилан го напушти сетот на највисоко рангираното шоу во земјата, откако цензорите на мрежата ја отфрлија песната што тој планираше да ја изведе.

Песната што го предизвика проблемот беше „Talkin’ John Birch Paranoid Blues“, сатиричен раскажувачка блуз нумера го предизвикува ултраконзервативното друштво на Џон Бирч и неговата тенденција да гледа тајни членови на меѓународен комунистички заговор зад секое дрво. Дилан имаше аудиција за „ John Birch“ неколку дена претходно и ја испеа за самиот Ед Саливан без да се пројави каква било загриженост. Но, за време на генералната проба на денот на шоуто, извршен директор од одделот за стандарди и практики на Си-Би-Ес ги известил продуцентите на серијата дека не можат да дозволат Дилан да ја отпее „John Birch“. Иако многу од стиховите на песната за ловење на „црвените“ беа во основа хумористични – „Ја погледнав дупката за оџакот/Погледнав длабоко во мојата тоалетна шолја/Тие се измолкнаа!“ – други го подигнаа стравот од тужба за клевета во главите на адвокатите на Си-Би-Ес. Наместо да избере нова песна за изведување или да го промени текстот на неговата песна, Дилан гневно ја напушти емисијата во знак на лут протест.

Или така вели легендата која помогна да се воспостави јавната репутација на Дилан како уметник со бескомпромисен интегритет. Во реалноста, Боб Дилан беше љубезен и почитуван во одбивањето да се придружи на желбите на мрежата. „Јас му ја објаснив ситуацијата на Боб и го прашав дали сака да прави нешто друго“, се сеќава продуцентот на „Ед Саливан шоу“, Боб Прехт, „и Боб, сосема соодветно, рече: ‘Не, ова е она што сакам да го правам. Ако не можам да свирам мојата песна, повеќе би сакал да не се појавам во шоуто“. Не беше ни важно дали наводниот бес на Дилан е факт или реалност. Приказната доби широко медиумско внимание во деновите што следеа, предизвикувајќи самиот Ед Саливан да ја осуди одлуката на мрежата во објавените интервјуа. На крајот, сепак, бесплатниот публицитет што го доби Боб Дилан можеби направи повеќе за неговата кариера отколку што некогаш можеше да направи неговиот неуспешен настап на националната телевизија закажан за овој ден во 1963 година.