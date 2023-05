11 мај во историјата – Кралот на регето, Боб Марли, умре на 36 години

Во она што ќе се покаже како следен кон последниот концерт од неговиот трагично краток живот, Боб Марли го сподели концерот во њујоршки Медисон сквер гарден со многу популарниот американски фанк бенд „Комодорес“. Без костими, без кореографија и без сценографија за која може да се зборува, „реге ѕвездата ги крена повеќето слушатели на нозе и ги имаше на дланка“, напиша Роберт Палмер, критичарот на „Њујорк тајмс“. „По оваа демонстрација на сила и интензивното пеење и електричното присуство на Марли на сцената, „’Комодорес’ беа разочарување. Само неколку дена по неговите триумфални настапи во Њујорк, Боб Марли колабираше додека џогираше во Централ Парк, а подоцна добил мрачна дијагноза: канцероген израсток на стара фудбалска повреда на неговиот палец метастазирал и се проширил на мозокот, црниот дроб и белите дробови. Помалку од осум месеци подоцна, на 11 мај 1981 година, Боб Марли, душата и меѓународното лице на реге музиката, почина во болница во Мајами, Флорида. Имаше 36 години.

Неста Роберт Марли е роден на 6 февруари 1945 година, во руралното место Сент Ен, Јамајка, син на средовечен бел офицер од јамајканската армија и 18-годишна црна девојка од Јамајка. На деветгодишна возраст, Марли се преселил во Тренч Таун, грубо гето во Западен Кингстон, каде што ќе се сретне и ќе се спријател со Невил „Зајаче“ Ливингстон (подоцна Бани Вејлер) и Питер Мекинтош (подоцна Питер Тош) и ќе го напушти училиштето на 14-годишна возраст до прави музика. Јамајка во тоа време влегуваше во период на неверојатна музичка креативност. Бидејќи транзисторските радија станаа достапни на островот музиката на Америка одеднаш стана достапна преку државните радио станици. Од мешавина на ритам и блуз во стилот на Њу Орлеанс и домородните музички традиции под африканско влијание произлегоа најпрво ска, а потоа рок стеди – стиловите што му претходеа на регето, кое не се обликуваше како препознатлива музика до доцните 1960-ти.

Боб Марли, Питер Тош и Бани Вејлер настапуваа заедно како The Wailers во текот на овој период, како што регето стана доминантен звук во Јамајка. Благодарение на меѓународниот дострел на издавачката куќа Island Records, Wailers го привлекоа вниманието на светот во раните 1970-ти преку нивните албуми Catch a Fire (1972) и Burnin’ (1973). Ерик Клептон го прошири името на групата уште пошироко со снимање на поп-пријателска верзија на „I Shot The Sheriff“ од вториот албум. Со заминувањето на Тош и Вејлер во 1974 година, Марли го зазеде централното место во групата, а до крајот на 70-тите тој објави низа албуми – Exodus (1977), во кои се „Jamming“, „Waiting In Vain“ и „One Love“; Kaya (1978), со „Is This Love“ и „Sun Is Shining“; и Uprising (1980), со „Could You Be Loved“ и „Redemption Song“.

Овие песни претставуваат наследство што само ја зголеми неговата слава во годините по неговата смрт на денешен ден во 1981 година.