Чикаго – За приемот на отворањето на новиот Претседателски центар на Обама во Чикаго синоќа, Мишел Обама направи изглед од глава до пети од писта, но го персонализираше на начин што оди многу подалеку од стилизирањето. Нејзиниот ансамбл во сепија тон вклучуваше сјајна, поголема од животот фотографија од нејзината покојна мајка, Маријан Робинсон. „Ова прекрасно здолниште што ја избра мојата стилистка Мередит Куп е мојот омилен портрет од мајка ми“, рече таа во своето обраќање.

Изгледот првпат се појави на модната ревија есен 2026 на Acne Studios во Париз во март, како дел од серија во соработка со модниот и уметничкиот фотограф Пол Коикер. Ова здолниште, заедно со бројни други парчиња во колекцијата, првично ја содржеше сликата на студентка од уметничко училиште. Мишел го стилизираше како што беше прикажано на пистата, комбинирајќи го здолништето со кафеав џемпер со кратки ракави, тенок црн ремен и кожни чевли.

Заедно со Куп, Мишел разви репутација за одличен стил и често се повикува на модата за да раскаже приказна. Но, ова е можеби нејзината најбуквална употреба – и се надоврзува на долгата историја на дизајнерите кои ја користат облеката како платно за портрети – која никогаш не била пово центарот отколку што е сега, доаѓајќи од изложбата „Костимска уметност“ во Мет во 2026 година.

На единствената изложба на Версаче од Дарио Витале минатата година, тој дебитираше со принт по нарачка наречен „Забавата“ со поп-арт лица врежани на облека. Неговата работа потсетува на употребата на Ворхол принтови од страна на Џани Версаче во колекциите од почетокот на 1990-тите.

Овој вкрстување помеѓу уметноста и модата често се повикува да даде изјава, како во случајот со соработката на Вивиен Там со уметникот Џанг Хонгту во 1995 година за нејзината колекција „Мао“, исмејувајќи се на комунистичкиот лидер на Кина, или суптилниот коментар на Миуча Прада за улогата на жените во општеството преку употребата на илустрации од Роберт Е. Мекгинис за пин-ап модели од 50-тите и 60-тите години наметнати на здолништа и маички. Медиумот во суштина ја врши работата на маица со слоган, но на најуметнички можен начин.

Почитта на Мишел не беше суптилна – како замена во подостапен фустан од J.Crew со луксузен од Michael Kors – но беше навистина прекрасна. „Малку сум потресен од ова“, рече Барак по нејзините забелешки. (Тој ја виде здолништето само непосредно пред публиката да го види.) „Таа направи дом за Мишел и Крег не со многу, туку со многу љубов и надеж и перспектива“, продолжи тој, осврнувајќи се на Робинсон. „Тие за мене претставуваат што е најдобро во оваа земја.“

Претседателскиот центар официјално се отвора за јавноста денес во Џунтинти. Покрај јавните простори, центарот има музеј посветен на приказната за првиот црн претседател и прва дама на нацијата. Тој содржи 28 оригинални уметнички дела нарачани за просторот, вклучувајќи го и новиот портрет на Обама од Нџидека Акуњили Крозби, и содржи дел посветен на некои од најзначајните модни избори на Мишел. Па, еве уште еден достоен за изложување. (Харперс Базаар)