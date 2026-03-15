Женско рели 2026 низ улиците на Скопје

15/03/2026 07:32

Женско рели 2026 традиционално по седми пат ќе се одржи денеска низ улиците на Скопје, во организација на Автомобилистичката федерација на С.Македонија, членка на Светската автомобилистичка федерација (FIA).

Екипите составени од возач и совозач ќе поминат градска рута, а потоа ќе ја покажат својата вештина и умешност зад воланот во втората етапа – спретно возење на затворен паркинг во безбедни услови, меѓу конуси. 

За учество на релито, како што информира организаторот, веќе има пријавено над 100 учеснички. 

Женско рели има за цел да ја промовира улогата на жените во мотоспортот, тимската работа и позитивната енергија, како и да ја подигне свеста за безбедност во сообраќајот.

