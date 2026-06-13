Концерт „Звуците на Македонија“ на Школка во Градскиот Парк

Концертот „Звуците на Македонија“, во изведба на студентите по Оркестар на народни инструменти и традиционално пеење, од Факултетот за музичка уметност – Скопје ќе се одржи денеска со почеток во 13:30 часот, на Школка во Градскиот парк.

Од Факултет за музичка уметност соопштуваат дека преку богата програма исполнета со македонски народни песни и инструментални изведби, младите уметници ќе го претстават богатството на македонската музичка традиција и културно наследство.

Настанот е дел од серијата концерти со кои Факултетот ја одбележува својата јубилејна година – 60 години од своето постоење.

Концертот се реализира со поддршка на Министерството за култура и туризам и е под покровителство на претседателката на Република Македонија.