Kонцертна манифестација „Центарска Симфонија“ на Плочник – Градски Ѕид

13/06/2026 09:08

Концертна манифестација „Центарска Симфонија“ ќе се одржи вечерва со почеток во 19:30 часот, на Плочник – Градски Ѕид во центарот на Скопје.

„Центарска Симфонија“ е дел од Програмата за култура на Општина Центар за 2026 година, со цел збогатување на културниот живот и доближување на квалитетната музичка уметност до пошироката јавност.

-Ќе имате можност да уживате во македонски шлагери инспирирани од домашната кинематографија од седумдесеттите години до денес, како и во безвременски мелодии од светските филмски класици, претставени во моќно и современо симфониско издание -изјавил градоначалникот на Општина Центар, Горан Герасимовски, се наведува во општинското соопштение.

На концертот ќе настапат Сонора Колектив оркестар, Магдалена Муратовска на виолина, Горан Муратовски – диригент и вокалните солисти Иван Наумовски и Елена Васова.

-Оваа манифестација стана традиција. Првото издание лани привлече голем инетерес, што покажува дека ваквите настани му се потребни на Скопје. Во летните денови тие го раздвижуваат градот и ги сплотуваат граѓаните. Се надевам дека и годинава ќе го имаме истото силно и емотивно доживување – нагласил Герасимовски.

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