Прекин во водоснабдувањето на улиците „Бул Крсте Мисирков“ и „Отокар Кершовани“ и Кеј „Димитар Влахов“

Прекин во водоснабдувањето денеска ќе има за корисниците на неколку улици во Скопје.

ЈП Водовод и канализација најавува прекин на водоснабдување денеска за корисниците на улиците „Бул Крсте Мисирков“ и „Отокар Кершовани“ од 8:00 часот изутринава.

Прекинот ќе биде поради поправка на затворач со пречник од 300милиметри на двете улици, а ќе трае до завршување на работните активности.

Од 8:00 часот прекин во водоснабдувањето поради поправка на два затворачи со пречници од 600 и 300 милиметри ќе има и на Кеј „Димитар Влахов“ и ќе трае до до завршувањето на работните активности.