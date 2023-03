„Жените стануваат невидливи по одредена возраст“: Белинда Карлајл има нов сингл

САД- „Жените стануваат невидливи по одредена возраст“, вели пејачката Белинда Карлајл која на 64-години, вели, сепак, не се жали. „Можам да излезам со капа и без шминка и никој да не ме погледне двапати. Мислам дека е одлично. Ме зјапаат од кога имав 17 години. Убаво е да се лизгаш наоколу анонимно“.

Во овој момент треба да забележам дека Карлајл дефинитивно предизвика вртење на главите додека минуваше низ лобито на хотелот во Лондон за да ме пречека за нашето интервју. Американската ѕвезда е облечена во елегантно дизајнерско црно, лицето свети со совршена шминка, покажувајќи го гламурот на винтиџ филмска ѕвезда и се движи со милоста на некој посветен на практиките на јогата. Ако има брчки, тие не се првото нешто што ќе го забележите. „Удобно ми е во мојата кожа“, вели таа со топла насмевка. „Понекогаш стареењето може да биде малку страшно, но сите поминуваме низ тоа, па што ќе правите?

Карлајл има нов сингл овој месец, Big Big Love, убав поп рок скапоцен камен напишан од големата хитмејкерка од ЛА, Дајан Ворен. Тоа е првата нова музика на Карлајл по шест години, но уште поважно е нејзината прва нескромна комерцијална поп песна откако го загуби својот договор за снимање од издавачката куќа во 1998 година. „Мислев дека завршив со сето тоа“, признава таа. „Во Соединетите држави, ако сте жена, ќе завршите по 40. Мислам, буквално бев исфрлена од мојата издавачка куќа ден по мојот 40-ти роденден“.

Ворен (кој го компонираше хитот на Карлајл од 1987 година I Get Weak, како и постигнувајќи над 30 топ 10 американски хитови за Шер, Селин Дион, ЛиАн Рајмс, Аеросмит и други) мораше да ја врати Карлајл назад во студиото. „Цел живот живеам надвор од куфер, а по пандемијата, помислив дека можеби е време да се забави и едноставно да живеам одличен живот со мојот сопруг“.

По славеничкиот документарец од 2020 година, таа се посвети на нејзиниот пионерски бенд за панк девојки The Go-Go’s.

„Филмот го зацврсти наследството на бендот и почувствував дека е време да ја затворам таа врата. Бевме заедно (вклучено и исклучено) 45 години – тоа не може да продолжи засекогаш. Неколку девојки не се чувствуваа исто, но јас не сакам повеќе да го правам тоа. Навистина е готово. Чувството е како сон, како да се издувало и го нема“.

Карлајл и нејзиниот годишен сопруг, Морган Мејсон (син на големиот англиски актер Џејмс Мејсон), со кој се 36 години во брак, се преселиле во Мексико Сити, кој таа го опишува како „најубавиот град на земјата“. Таа требаше да ја заврши последната соло турнеја, која беше преместена повеќе пати поради Ковид-19. Потоа се јави Ворен. „Таа рече: „Имам неколку хитови за тебе, спушти се во студиото. Само што таа не го кажа тоа толку учтиво. Таа ја има најлошата уста на планетата. Но, ја познавам од 1987 година, кога беше тешко текстописец со мала канцеларија во 20-катница на Сансет [булеварот]. Сега таа е сопственик на целата зграда. Мислам дека никогаш не сум сретнал некој толку страствен и интензивен за она што го прави, па затоа таа е една од најголемите живи текстописци во светот“.

И покрај првичното колебање на Карлајл, тие завршија со снимање на пет песни заедно, од кои останатите ќе излезат на ЕП подоцна оваа година.

„Мислев дека морам да го направам ова, тоа е подарок“. Тоа доведе и до нејзиното снимање Gonna Be You со винтиџ женска супергрупа од Доли Партон (77), Деби Хари (77), Синди Лопер (69) и Глорија Естефан (65) за саундтракот на претстојниот филм, 80 за Брејди, за група најдобри пријателки решени да одат на Супербоул за да се сретнат со ѕвездата на НФЛ Том Брејди, со Рита Морено (91), Лили Томлин (83), Џејн Фонда (85) и Сали Филд (76).

„Се чувствува како да има промена на ставот и луѓето всушност покажуваат одредена почит кон постарите жени. Во секој случај, подобро е отколку што беше“.

Карлајл е точно еден ден помлада од Мадона, која предизвика бурни реакции кога се појави на Греми наградите минатиот месец и изгледаше речиси непрепознатливо со образите и усните наполнети со филери. Реагирајќи луто на коментарите на интернет, Мадона се пожали дека „уште еднаш сум фатена во сјајот на староста и мизогинијата“.

„Да не се прифати нејзината возраст е на некој начин старост, нели? вели Карлајл. Ова не е нешто што очекував да го слушнам од колешка, иако Карлајл не е без симпатии.

„Искрено, се чувствувам лошо за неа. Очигледно е дека можеби и е непријатно во сопствената кожа. За многу жени кои се познати по својата убавина, стареењето може да биде трауматично. Имам пријатели кои беа големи модели – некои од нив се справија со тоа, некои не. Ако не ја завршите внатрешната работа, ќе биде тешко“.

Работата за која Карлајл зборува не е ботокс, туку самоиспитување. Карлајл била жестока алкохоличар и користела кокаин во текот на нејзината кариера и не се отрезнила до 2005 година, се додека не го открила будизмот. Деновиве таа е парагон за добро здравје.

„Не сакате да ја слушате мојата досадна секојдневна рутина! таа протестира, наведувајќи распоред кој започнува во 4 часот наутро и вклучува пеење, пилатес, јога и слушање духовни учители како Екхарт Толе и Дипак Чопра.

„Медитацијата ја менува вашата перспектива. Кога се отрезнив, бев преплашена да излезам на сцената, мислев дека нема да можам повеќе да пеам. Но, стана многу порадосно. Настапот е како размена на енергија, целосно се губам себеси, го сакам тоа“.

Карлајл започна на панк сцената во ЛА, свирејќи на тапани со The Germs и прекрасно наречениот Black Randy and the Metrosquad. Таа потоа стана главен вокал на The Go-Go’s, чиешто деби со моќна поп-поп во 1981 година, Beauty and the Beat го достигна првото место во САД и создаде низа хитови.

„Младите девојки го сакаат тој бенд затоа што бевме само самите себе, немаше ништо измислено“, забележува таа, но нејзината сопствена самодоверба беше погодена бидејќи медиумите почнаа да разговараат за нејзиниот изглед. „Секогаш ме опишуваа во однос на тоа колку тежев. Значи или „Таа е згодна и дебеличка“, „таа е буцка и симпатична“, „изгубила тежина“, „таа е лута“ или „удирала во послужавниците за желе од зад сцената“. Мислам, оваа работа е навистина штетна за една млада девојка. Но, се разбира, кога се дрогирате, не јадете, станувате слаби, а потоа тоа е како циклус. Тоа е мачно, особено ако имате издавачка куќа која вели дека можеби треба да изгубите пет килограми. Развив секакви неврози со храна“.

Карлајл започна соло во 1985 година со многу погламурозен имиџ, станувајќи една од големите ѕвезди на деценијата со глобалниот успех во 1987 година Heaven is a Place on Earth, и постигнувајќи десетина топ 10 хитови во следните 10 години.

„Не сакам да бидам Деби Даунер“, инсистира таа. „Морам да пеам неверојатни песни и да имам успех по втор пат. Ми се допадна, освен фокусот на мојот изглед. Токму така е со жените. Кога првпат отидов соло, ми рекоа дека можеби треба да покажам повеќе гради. Сакаа да отпеам песна наречена Stick it in Me. Реков, тоа воопшто не сум јас“.

За жал, таа не мисли дека работите се подобрија многу за младите жени во музиката.

„Сите овие помлади женски уметници се толку сексуализирани. Видовме сè и направивме сè, и навистина не разбирам што би требало да дава моќ во тоа да се разголен по секоја цена. Нема ништо феминистичко во тоа. Привлекува внимание, но мислам дека ги враќа жените назад“.

„Можеби изгледам на одреден начин, и повеќе не ја правам таа музика, но културата што ги создаде The Go-Go е длабоко во мене“, инсистира таа. „Можете да ја извадите девојката од панк рокот, но не можете да го извадите панк рокот од девојката“.