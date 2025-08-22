Земјотрес со јачина од 7,5 степени го погоди преминот Дрејк, Чиле издаде предупредување за цунами

Земјотрес со јачина од 7,5 степени според Рихтеровата скала синоќа го погоди преминот Дрејк, водено подрачје помеѓу јужниот врв на Јужна Америка и Антарктикот, а Чиле издаде предупредување за цунами за Чилеанската антарктичка територија.

Хидрографската и океанографската служба на Чилеанската морнарица издаде предупредување за цунами за Чилеанската антарктичка територија откако земјотресот со јачина од 8,0 степени го погоди 258 км северозападно од базата Фреи, се наведува во билтенот на службата.

Геолошкиот завод на САД -УСГС (USGS) исто така првично го објави земјотресот како со јачина од 8,0 степени, но подоцна го ревидираше извештајот и рече дека се случил на длабочина од 11 км.

УСГС наведува дека земјотресот се случи на повеќе од 700 км југоисточно од аргентинскиот град Ушуаја, кој има население од околу 57.000 жители.