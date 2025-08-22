Земјотрес со јачина од 7,5 степени го погоди преминот Дрејк, Чиле издаде предупредување за цунами

22/08/2025 07:40

 Земјотрес со јачина од 7,5 степени според Рихтеровата скала синоќа го погоди преминот Дрејк, водено подрачје помеѓу јужниот врв на Јужна Америка и Антарктикот, а Чиле издаде предупредување за цунами за Чилеанската антарктичка територија.

Хидрографската и океанографската служба на Чилеанската морнарица издаде предупредување за цунами за Чилеанската антарктичка територија откако земјотресот со јачина од 8,0 степени го погоди 258 км северозападно од базата Фреи, се наведува во билтенот на службата.

Геолошкиот завод на САД -УСГС (USGS) исто така првично го објави земјотресот како со јачина од 8,0 степени, но подоцна го ревидираше извештајот и рече дека се случил на длабочина од 11 км.

УСГС наведува дека земјотресот се случи на повеќе од 700 км југоисточно од аргентинскиот град Ушуаја, кој има население од околу 57.000 жители.

Поврзани содржини

Најмалку 18 загинати во два напада во Колумбија на дисиденти од ФАРК
Трамп му постави нов рок на Путин
Зеленски: Мора да извршиме притисок врз Русија – Путин не разбира ништо друго освен сила и притисок
Трамп ликува: Судот ја отфрли казната од половина милијарда долари во случај на измама
Пентагон: Сценарија за Украина ќе бидат презентирани на европските советници за национална безбедност
Трамп: Тешко е да се добие војна без да се нападне земјата агресор
Литванија прогласи зона забранета за летови на границата со Белорусија
Украинец уапсен под сомнение дека ја организирал саботажата на гасоводот „Северен тек“

Најчитани