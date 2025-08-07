Земјотрес со јачина од 4,7 степени во близина на грчкиот град Каламата на Пелопонез

07/08/2025 12:50

Умерен земјотрес со јачина од 4,7 степени беше регистриран претпладнево во близина на грчкиот град Каламата на Пелопонез, а засега не се пријавени никакви проблеми, јави дописничката на МИА од Атина.

Десетина минути подоцна следеше уште еден, помал земјотрес со јачина од 2,5 степени со ист епицентар.

Претседателот на Организацијата за планирање и заштита од земјотреси, професорот Ефтимиос Лекас за државната телевизија ЕРТ рече дека земјотресот е во рамките на нормалната сеизмичка активност на регионот.

– Карактеристиките на земјотресот не предизвикуваат посебна загриженост, а постсеизмичката активност засега не нè загрижува, рече Лекас и додаде дека се следи текот на феноменот. 

Поврзани содржини

Во Грција регистрирани вкупно 26 случаи на вирусот Западен Нил
Колку е реално да еруптира вулкан на Балканот?
Ова е сумата што Додик треба да ја плати за да избегне една година затвор
Хит на Фејсбук: Генијален одговор на издавачката куќа го закопа неписмениот кој ја пцуеше Битката на Сутјеска
Мали грчки острови размислуваат за можноста да воведат туристичка такса за еднодневните посети
Додик бесен по смената од чело на Република Српска: „Ова е уште едно ср*ње од Сараево“
Пократка работна недела, повисоки бенефиции за невработените: Оваа земја во соседството објави револуционерни бенефиции
Прв случај потврден во Србија: Опасен крлеж предизвикал алергија на црвено месо, лекарите предупредуваат за симптомите

Најчитани