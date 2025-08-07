Земјотрес со јачина од 4,7 степени во близина на грчкиот град Каламата на Пелопонез

Умерен земјотрес со јачина од 4,7 степени беше регистриран претпладнево во близина на грчкиот град Каламата на Пелопонез, а засега не се пријавени никакви проблеми, јави дописничката на МИА од Атина.

Десетина минути подоцна следеше уште еден, помал земјотрес со јачина од 2,5 степени со ист епицентар.

Претседателот на Организацијата за планирање и заштита од земјотреси, професорот Ефтимиос Лекас за државната телевизија ЕРТ рече дека земјотресот е во рамките на нормалната сеизмичка активност на регионот.

– Карактеристиките на земјотресот не предизвикуваат посебна загриженост, а постсеизмичката активност засега не нè загрижува, рече Лекас и додаде дека се следи текот на феноменот.