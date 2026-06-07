Според излезните анкети најмногу гласови на изборите во Косово доби Самоопределување

Гласачките места во Косово се затворени, а според излезните анкети на вонредните парламентарни избори најголем број гласови доби движењето Самоопределување.

Самоопределување освои 42,3 проценти од гласовите, Демократска партија на Косово-21,6 отсто, а Демократскиот сојуз на Косово – 17,3 проценти.

Овие резултати се без гласовите од дијаспората, која гласаше во амбасадите и конзулатите, како и без гласовите пристигнати по пошта.