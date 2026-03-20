Земјотрес со јачина од 4,7 степени ја погоди Грција, почувствуван и во Македонија

20/03/2026 11:30

Земјотрес со јачина од 4,7 степени според Рихтеровата скала беше регистриран во петок, 20 март 2026 година, во 10:05 часот, во Грција.

Според достапните податоци, епицентарот на земјотресот се наоѓал 11 километри североисточно од Парамита, односно 157 километри југозападно од Лариса.

Хипоцентарот на земјотресот, според Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, се наоѓа на длабочина од приближно 5 километри под површината на земјата.

Граѓаните велат дека земјотресот бил почувствуван низ целата земја.

„Јанина, се тресеше добро“, „Траеше околу 8 секунди“, „Се тресеше и во Парга“, напишаа жители на Грција.

Земјотресот бил почувствуван и во Албанија.

„Го почувствувавме и тука“, рече жител на Ѓирокастро.

„Ние сме во Малик во Албанија, и се тресеше и тука“, рече друг.

Земјотресот бил почувствуван и во охридското подрачје.

„Добро стресе“, рекоа жители на Охрид.

Засега нема пријави за материјална штета или повредени, а надлежните служби ја следат ситуацијата.

