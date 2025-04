Зеленски: Ова не е изолиран случај, Русија систематски регрутира кинески државјани за војната во Украина

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Русија спроведува „систематска активност“ за регрутирање кинески државјани во својата армија за борба против Украина.

Зеленски, кој денеска е во посета на Јужноафриканската Република, на социјалната мрежа Икс напиша дека ова не е изолиран случај, туку дел од поширок план кој се одвива на територија под кинеска јурисдикција.

„Продолжуваме да ги истражуваме сите околности околу вмешаноста на кинеските граѓани во руските окупаторски сили. Службата за безбедност на Украина ги спроведува неопходните процедурални дејствија со заробениците кои неодамна беа заробени во регионот на Доњецк. Во исто време, се испитуваат сите информации за вмешаност на други такви лица во акциите на Русија против Украина.

Кристално е јасно дека не станува збор за изолирани случаи, туку за систематски руски напори, особено на територијата и во јурисдикција на Кина, за регрутирање граѓани на таа земја за војната. Мора да се направи се што е потребно за да се осигура дека Русија нема такви и слични можности за продолжување и проширување на војната“, напиша Зеленски.

Изјавата доаѓа два дена по информацијата дека украинските сили заробиле двајца кинески борци кои се бореле на страната на Русија во источна Украина. Според Зеленски, вкупно шест кинески државјани учествувале во таа битка.

We continue to investigate all the circumstances surrounding the involvement of Chinese citizens in the Russian occupation forces.

The Security Service of Ukraine is carrying out the necessary procedural actions with the POWs recently captured in the Donetsk region. At the same… pic.twitter.com/beLlin1Qut

