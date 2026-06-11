Министерот за одбрана на Британија поднесе оставка поради малите трошења за армијата

Британскиот министер за одбрана, Џон Хили, поднесе оставка поради плановите на владата за воени трошоци, обвинувајќи ги премиерот Кир Стармер и министерката за финансии Рејчел Ривс дека ја довеле во опасност безбедноста на земјата во време на растечки меѓународни закани.

Во острата оставка, која дополнително го поткопува веќе кревкиот авторитет на премиерот, Хили рече дека долгоочекуваниот план за инвестиции во одбраната (Dip) не е во согласност со она што е потребно за да се заштити Велика Британија во толку опасен момент.

Хили откри дека Стармер планира да ги зголеми трошоците за одбрана за само 0,08% од БДП помеѓу следната година и 2030 година – од 2,6% на 2,68% – и тврдеше дека треба да достигнат 3% во 2030 година за да се справи со предизвикот.

Владата се обврза да ги зголеми расходите на 3,5% од БДП до 2035 година во согласност со целта на НАТО. Стармер, исто така, постави амбиција да го зголеми финансирањето на 3% од БДП во следниот парламент. Планот за намалување на ризикот требаше да биде објавен денес, но беше одложен.

„Вие не бевте во можност, а Министерството за финансии не беше подготвено да ги издвои ресурсите што ѝ се потребни на нацијата за да ја одбрани земјата во ова време на зголемени закани“, напиша Хили.

„Не би можел да прифатам спогодба за намалување на ризикот што не им ги дава на нашите сили ресурсите што им се потребни, сега не ми останува друга опција освен да поднесам оставка од функцијата ваш министер за одбрана“.

Тој го означи експлицитното предупредување на премиерот минатата недела дека британското разузнавање соопшти дека може да има напад од Русија врз земја од НАТО уште во 2030 година.

Тој, исто така, откри дека за конечните планови за воени расходи на Стармер и Ривс дознал дури во понеделникот. Дополнителната поддршка беше „задоволителна“ кога „притисокот на операциите и императивот за забрзување на подготвеноста за борба се во првите две години“, напиша тој.

Хили беше еден од неколкуте министри во кабинетот кои минатиот месец приватно го повикаа Стармер да ја разгледа својата позиција и да го стори она што е исправно за земјата и партијата за да избегне хаотичен натпревар за лидерство. Иако претходно беше најавуван како потенцијален кандидат, неговите сојузници го отфрлија ова во четвртокот. Премиерот ќе сака да назначи нов министер за одбрана што е можно поскоро.