Зеленски доби стоечки овации во британскиот парламент

Украинскиот претседател Володимир Зеленски попладнево доби овации од сите пратеници на Велика Британија кога се обрати пред британскиот парламент преку видео врска.

Зеленски ги опиша првите 13 дена од војната во неговата земја, раскажувајќи за воздушните напади, непроспиените ноќи, руските барања да се остави оружјето, артилериското гранатирање, заробувањето на руските борци, нападот кај Бабин Јар – местото на нацистичкиот масакр — протестите, нападите врз цивилите и болниците, надежите за постигнување правда во Меѓународниот кривичен суд и убиствата на деца.

Во емотивното обраќање, кое некои набљудувачи го споредија со првиот воен говор на Винстон Черчил како британски премиер, Зеленски рече дека Украинците нема да се откажат од својата борба да останат суверена земја.

„Нема да се предадеме и нема да загубиме. Ќе се бориме до крај на море, во воздух, ќе продолжиме да се бориме за нашата земја, без разлика на цената“, рече Зеленски. „Ќе се бориме во шумите, на полињата, на бреговите, на улиците“.

