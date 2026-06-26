Затворен „Алигатор Алкатраз“, центарот за имигранти во Флорида

Притворниот центар за имиграција во Флорида Еверглејдс, познат како „Алигатор Алкатраз“, ја исполнил својата цел, изјави гувернерот Рон Десантис во четвртокот, затворајќи го импровизираниот објект, најавуван од администрацијата на Трамп и осуден како нехуман од групите за граѓански права.

Десантис рече дека центарот, кој беше отворен во јули 2025 година, отсекогаш бил наменет да биде само привремен сè додека не се обезбедат потрајни центри за притвор, а федералните службеници сега го имаат тој капацитет.

„Ние се зафативме бидејќи имаше празнина, но се надевам дека ќе можат да се справат со тоа“, рече републиканскиот гувернер на прес-конференција во објектот.

Застапниците за имигратите рекоа дека шаторите во центарот никогаш не биле безбедни или хумани за задржување луѓе. Притворениците во објектот зборуваа за тешкотиите со пристап до адвокати и опишаа лоши физички услови, вклучувајќи црви во храната, тоалети во кои не се пуштаат вода, подови преплавени со фекален отпад и комарци и други инсекти насекаде.

Тие опишаа големи бели шатори со редови и редови кревети на спрат опкружени со кафези со синџири. Притворениците би можеле да поминат денови без да се тушираат или да земаат лекови на рецепт.

Застапниците на имигрантите рекоа дека затворањето на „Алигатор Алкатраз“ не прави ништо за да ја спречи штетата врз луѓето кои поминуваат месеци во притвор додека нивните семејства страдаат. Коалицијата за имигранти од Флорида изјави дека единствените победници се корпорациите и изведувачите кои профитирале милиони долари додека републиканците воведувале итна имиграција која не постои.

Притворниот центар од шатори и приколки беше изграден од администрацијата на Десантис за само неколку дена. Гувернерот и претседателот Доналд Трамп рекоа дека центарот е клучен за напорите на републиканците да ги вратат луѓето во земјата нелегално назад во нивните матични земји.

„Нема сомнение дека оваа мисија ја направи државата Флорида побезбедна“, рече Десантис, истакнувајќи дека 21.000 луѓе биле депортирани преку објектот.