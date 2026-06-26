Дури 150 милиони Европејци денес ќе доживеат температури над 35 степени

На парижаните привремено ќе им биде забрането да пијат алкохол на јавни места, бидејќи болниците во главниот град се соочуваат со смртоносен топлотен бран што ја зафаќа Франција и поголемиот дел од Европа.

„Достигнуваме точка на заситеност во болничките установи“, изјави во четвртокот шефот на париската полиција, Патрис Форе. Тој предупреди дека новите мерки, кои вклучуваат забрана за продажба на алкохол за носење, се потребни за да се спречи зголемувањето на хоспитализациите.

„Морам да се осигурам дека притисокот ќе се намали“, рече Форе.

Француската министерка за здравство, Стефани Рист, во четвртокот изјави дека службата за брза помош во Париз пријавила четири пати повеќе срцеви застои од нормалното во период од 24 часа. Младите луѓе исто така страдаат од срцеви застои, рече таа.

Најмалку 150 милиони Европејци денес ќе доживеат температури над 35 степени Целзиусови, многу повисоки отколку во претходните два дена (94 милиони во среда и 101 милион вчера), според проценките на АФП.

Повеќе од 420 милиони луѓе низ Европа, освен Турција, ќе доживеат температури над 30 степени Целзиусови.

Тоа е околу 70 отсто од населението.

Забраната за пиење алкохол на јавни места во Париз започнува напладне во петок и трае до 7 часот наутро во сабота, а потоа се повторува во исто време од сабота до недела. Не ги вклучува рестораните и кафулињата со јавни места за седење. Продажбата на алкохол за носење ќе биде забранета од 18 часот во петок до 7 часот наутро во сабота, и повторно од 18 часот во сабота до 7 часот наутро во недела.

Температурите во Париз достигнаа јунски рекорд од 40,9 степени Целзиусови во средата и се приближија до 40 степени Целзиусови во четвртокот.

Париските власти спроведоа низа мерки за да им помогнат на неговите 2 милиони жители да се справат временската непогода. Продажбата на алкохол на некои јавни настани веќе е забранета, многу училишта се затворени, а парковите остануваат отворени 24 часа на ден.

Ајфеловата кула и Лувр, две од најпосетуваните туристички атракции во светот, претходно оваа недела го намалија работното време поради големата жештина.

Во Франција, бројот на луѓе што се удавија за време на овој топлотен бран се искачи на 55, изјави министерката за спорт Марина Ферари за Франсинфо.

Таа е загрижена дека ситуацијата може да се влоши како што продолжува топлотниот бран.

Во коментарите објавени од „Фигаро“, таа рече дека две третини од давењата се случиле на места за капење без надзор или неовластено.

Повеќе од 44 милиони луѓе во Франција, од вкупно 67 милиони жители, оваа недела беа под највисок црвен аларм за жештина.

Два нуклеарни реактори во Франција беа затворени во четврток за да се избегне испуштање премногу топла вода во реките што веќе се загреваат во рекордниот топлотен бран.

Порано оваа недела, високите температури убија стотици илјади птици на живинарските фарми во Бретања и Пеи де ла Лоара.

Се предвидува дека Франција ќе се соочи со најмалку уште неколку дена задушлива жештина.

Во Франција, бројот на луѓе што се удавија за време на овој топлотен бран се искачи на 55, изјави министерката за спорт Марина Ферари за Франсинфо.

Таа е загрижена дека ситуацијата може да се влоши како што продолжува топлотниот бран.

Во коментарите објавени од „Фигаро“, таа рече дека две третини од давењата се случиле на места за капење без надзор или неовластено.

Префектот на париската полиција побара од организаторите на маршот на гордоста и музичкиот фестивал Solidays да ги откажат своите настани поради континуираната екстремна топлина, објави „Фигаро“.

Овој необичен потег е потребен за да се спречи понатамошна здравствена криза, соопшти полицијата, бидејќи здравствениот систем веќе се соочува со невидени притисоци поради времето.

Во соопштението се вели:

„Иако временската прогноза не покажува подобрување, некои големи културни или протестни настани, како што се фестивалот Solidays, маршот на гордоста и атлетскиот состанок на стадионот Шарлети, сè уште се закажани за овој викенд.

И покрај прилагодувањата направени од организаторите и нивните напори да го зголемат својот внатрешен капацитет за прва помош, приливот на неколку стотици илјади луѓе на овие настани ќе создаде висок ризик од преоптоварување на здравствениот систем кој веќе е истегнат до своите граници.

Затоа, земајќи ги предвид овие фактори и со цел да се концентрираат преостанатите ресурси на помагање на најранливите, префектот на полицијата побара од организаторите да ги откажат своите настани.

Доколку одбијат, префектот на полицијата ќе ги забрани со декрет“.

Истражувачите од осигурителната група „Алијанц“ открија дека екстремната топлина се појавува како „структурен економски ризик“ за Европа. Тие открија дека Франција, Шпанија и Италија се меѓу европските економии најизложени на растечките економски трошоци од топлотен стрес. Ова е затоа што загубите на продуктивност нагло се интензивираат над прагот од 30 степени Целзиусови, додека во исто време трошоците за енергија потребни за ладење на машините и зградите се зголемуваат.

Научниците во студија објавена во петокот изјавија дека климатските промени предизвикани од човекот се „недвосмислено“ одговорни за топлината што собори рекорди во Велика Британија, Франција, Шпанија и Швајцарија, додека Холандија го издаде својот прв црвен аларм поради топлината, објави АФП.

Би било „практично невозможно“ вакви исклучителни температури да се појават во јуни пред педесет години, соопшти групата научници од „Светска атрибуција на времето“.

Сличен топлотен бран би бил за 3,5 степени Целзиусови поладен во текот на денот во јуни 1976 година, заклучи студијата на научници од Европа, САД и Велика Британија.

Но, светот е потопол денес и „веројатноста за ваков топлотен бран е неизмерно променета“, рече водечкиот автор на студијата, Теодор Кипинг од Империјал колеџ во Лондон.