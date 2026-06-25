Сино-жолтото знаме е подигнато на Кинбурнскиот превој, окупиран од руските сили од 2022 година, објави регионалната дирекција на Територијалните одбранбени сили „Југ“ на вооружените сили на Украина.

„Сино-жолтото знаме е на Кинбурнскиот превој! Како резултат на силен огнен удар, Јужните одбранбени сили ги принудија окупаторите да се повлечат од своите позиции. Преживеаниот персонал е евакуиран, а окупаторите ги напуштаат своите одбранбени линии. Ние не застануваме! Еден ден нашите тенкови ќе стигнат до Џанкој!“, нагласи војската на Фејсбук, пишува медиумот „Унијан“.

Партизанското движење АТЕШ, повикувајќи се на својот агент во седиштето на групата сили Днепар, претходно објави дека акциите на одбранбените сили за прекинување на патиштата за снабдување ги принудиле окупаторите брзо да го евакуираат Кинбурнскиот превој во Николаевската област.

Во меѓувреме, Владислав Волошин, прес-секретар на Јужните одбранбени сили на Украина, објасни за „Унијан“ дека руските окупаторски сили навистина се соочуваат со сериозни логистички проблеми на Кинбурнскиот превој, кој Русите го окупираа во 2022 година, поради украинските напади со дронови. Сепак, прерано е да се каже дека тие веќе го напуштиле ова упориште.

Овој песочен превој се наоѓа во Николаевската област, на неколку километри од градот Очакив. Тој е продолжение на полуостровот Кинбурн и делумно го одделува Црното Море од естуарот Днепар-Буг.

Превојот е окупиран од руските сили од 2022 година. Оттаму, Русите го гранатираат Очакив, блокирајќи го сообраќајот од пристаништата Херсон и Николаев. Овој пролив е единствениот окупиран дел од Николаевската област.

Кинбурнскиот превој е дел од природниот резервен фонд на Украина. Тој е песочен полуостров.

Руските трупи влегоа во 40 километри долгиот Кинбурнски превој во март 2022 година од тогаш окупираниот дел од Херсонската област.

Во исто време Командантот на упадниот полк „Скелија“, потполковник Јуриј Харкавји, е суспендиран од должност поради истрага за наводни кршења на правата на војниците, изјави прес-службеникот на единицата за „Киев индипендент“на 25 јуни.

Упадната единица, попозната како „Скелија“, која наводно претрпе поголеми од просечните загуби на бојното поле, беше под лупа оваа недела откако истрагата на украинскиот новински медиум „Бабел“ објавена на 23 јуни фрли светлина врз наводите за злоупотреба во рамките на единицата и најмалку 26 смртни случаи во неборбени ситуации меѓу регрутите.

По повеќе од четири години од почетокот на војната во полн обем, сѐ повеќе се појавуваат извештаи за наводни злоупотреби во единиците во армијата, што понекогаш доведува до неборбени смртни случаи во области далеку од фронтот. Вакви проблеми се случуваат додека Украина продолжува да се соочува со продлабочување на кризата со човечки ресурси, борејќи се да ги надополни единиците погодени од тешки битки.

Скелија е една од најголемите формации за напад во Украина, со повеќе од 10.000 лица. Проширена како дел од напорите на врховниот командант Олександр Сирски за изградба на специјализирани единици за напад, полкот добива голем дел од новомобилизирани регрути и редовно му се доделуваат операции за напад со висок ризик.