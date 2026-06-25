Катастрофа во Венецуела. Можни се илјадници мртви по двата силни земјотреси (видео)
Урнати се огромен број згради во главниот град Каракас. Американскиот геолошки завод тврди дека бројот на жртвите ќе биде меѓу 10.000 и 100.000
Привремената претседателка на Венецуела, Делси Родригез, изјави дека најмалку 32 лица се потврдени како мртви во двата силни земјотреси што го погодија главниот град Каракас во текот на ноќта, со јачина од 7,5 и 7,2 степени, објави Ројтерс. Според неа, најмалку 700 лица се повредени.
„Десетици згради се уништени, во моментов се во тек интензивни спасувачки операции. Целта е да се спасат што е можно повеќе луѓе“, рече Родригез, која прогласи вонредна состојба во земјата поради потресите, во обраќање до нацијата на националната телевизија околу 1 часот по локално време.
Venezuela Devastated by Twin Earthquakes: Death Toll and Damage Continue to Rise
Venezuela has been hit by a catastrophic twin earthquake event, with a 7.2-magnitude quake followed just seconds later by a stronger 7.5-magnitude tremor west of Caracas. The powerful shocks… pic.twitter.com/t3qrVZVghS
— Bharatwide News Network (@BharatwideNews) June 25, 2026
„Сакам да кажам дека ова е огромна трагедија. Оттука, ја испраќаме нашата порака за солидарност и изразуваме сочувство до семејствата на жртвите, покажувајќи им ја нашата поддршка во овој тежок час“, рече претседателката.
Таа, исто така, објави дека сообраќајот во метрото и железничката мрежа во земјата се прекинати. „Ја донесовме оваа одлука за да ги олесниме спасувачките операции“, рече Родригез.
Имаше жртви во најмалку две населби на главниот град, Каракас, објавија властите.
„Ги мобилизиравме сите ресурси што ги имаме за спасувачките и спасувачките операции“, рече венецуелскиот министер за внатрешни работи Диосдадо Кабело.
„Кога се качивме по скалите, поминавме низ сцени како од хорор филм“, изјави за Ројтерс жителката на Каракас, Марија Алехандра.
Во своето телевизиско обраќање, Делси Родригез му се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп за неговата искажана подготвеност да помогне. Родригез, исто така, рече дека странски спасувачки екипи ќе пристигнат во Венецуела во наредните часови.
Трамп рече дека бројот на жртви е „шокантно висок“, но не даде точни бројки.
Државниот секретар Марко Рубио напиша на социјалните мрежи дека САД испраќаат спасувачи и хуманитарна помош во Венецуела „веднаш“, објави АФП. „Америка стои со венецуелскиот народ во овие тешки времиња“, рече највисокиот американски дипломат.
Првиот земјотрес со јачина од 7,2 степени се случи на околу 160 км западно од главниот град Каракас, по што 39 секунди подоцна следеше земјотрес со јачина од 7,5 степени, соопшти Американскиот геолошки завод (УСГС).
„Веројатно е дека ќе има значителни жртви и штети, а катастрофата ќе биде широко распространета“, соопшти УСГС. Според нив, бројот на жртви ќе се движи помеѓу 10.000 и 100.000.
🇻🇪 Rescatan con vida a tres niños que permanecían atrapados entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela. pic.twitter.com/vGTexwbTfY
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026
Луѓето во главниот град Каракас останаа на отворено со часови по земјотресите, а многумина се засолнија во училиштата кои се претворени во центри за итни случаи.
Тие го опишаа моментот на терор и уништување додека луѓето бегаа од нишаните згради кога се случија земјотресите.
„Започна нежно, а потоа постепено се зголеми, и на крајот, сите моравме да ги напуштиме нашите куќи, да излеземе надвор и да се собереме“, изјави за Асошиејтед прес жител на Каракас, Хектор Ричи.
Роберто Гамас, друг жител на Каракас, рече дека зградата во која се наоѓал „навистина се тресела од страна на страна. Нереална. Моќта беше неверојатно силна“.
Марија Алехандра ги опиша сцените како „како хорор филм“. Таа за Ројтерс изјави: „Моравме да се искачуваме преку урнатините и сè“.
Во Каракас има голем број урнати згради, а делови од главниот град немаат електрична енергија или мобилен телефон, а улиците се блокирани од остатоци. Метрото и меѓународниот аеродром „Симон Боливар“ се надвор од употреба.
Најпогодените области се долж северниот брег на земјата, вклучувајќи ги Ла Гваира, Арагва, Карабобо и Фалкон.
„Имаме згради, куќи и куќи кои се урнаа и се грижиме за ситуацијата со сите достапни средства во однос на безбедноста и цивилната помош“, изјави министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабело на државната телевизија.
Тој ги повика граѓаните да ги напуштат своите домови од безбедносни причини. Тој рече дека снабдувањето со гас до некои згради е прекинато како мерка на претпазливост.
Venezuela looks like it was BOMBED after two MASSIVE 7.1 and 7.5 magnitude earthquakes.
Pray for the people, this is really bad pic.twitter.com/pIw8ywXzYe
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 25, 2026
Многу Венецуелци беа дома за време на земјотресите за време на националниот празник по повод одбележувањето на воената победа во 1821 година, која помогна во обезбедувањето на независноста на земјата.
Претседателот на САД, Доналд Трамп, рече дека двата земјотреси во Венецуела зедоа „шокантен данок“ и рече дека Соединетите Држави се подготвени да помогнат, објави Ројтерс.
WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs
— Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026
„Соединетите Американски Држави се подготвени, желни и способни да помогнат! Им наложив на сите оддели на нашата влада да бидат подготвени да дејствуваат брзо. Ќе стоиме покрај нашите нови големи пријатели. Првичните извештаи не се добри“, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.
Германија соопшти дека е подготвена да обезбеди шест транспортни авиони „Ербас А400М“ за да помогне во напорите за помош во Венецуела.
Воениот авион може да биде достапен „во краток рок штом ќе биде побарана поддршка од нас“, рече германскиот министер за одбрана, Борис Писториус.
Авионот и екипажот веќе имаат богато искуство во испорака на помош, транспортирајќи хуманитарна помош во Турција по земјотресот во 2023 година и исфрлајќи помош од воздух во Газа во 2024 и 2025 година, соопшти германското министерство за одбрана.
Латиноамериканските земји, исто така, ѝ понудија помош на Венецуела по земјотресите. Помош понудија и Индија, Кина и Шпанија.