Два земјотреси над седум степени го потресоа Каракас, има жртви (ВИДЕО)

Два силни земјотреси го потресоа Каракас во рок од една минута еден од друг – првиот со магнитуда од 7,2 степени, а вториот со магнитуда од 7,5.Спасувачките екипи ги пребаруваат урнатините, а вршителката на должноста претседателка на Венецуела, Делси Родригез, прогласи вонредна состојба и изрази сочувство, без да прецизира колку луѓе загинале.

Лидерите низ Латинска Америка понудија поддршка и солидарност, како и американскиот претседател Доналд Трамп.

Првичните информации говорат дека најмалку 32 лица загинаа во земјотресот, а околу 700 се повредени, но голема е веројатноста дека бројките ќе растат. Американскиот геолошки завод претходно пресметал 44% веројатност за повеќе од 10.000 жртви и 30% веројатност за повеќе од 100.000.

Спасувачите во главниот град бараат преживеани низ урнатините, а се слушаат луѓе како повикуваат за помош. Зградите се без струја, а метро системот е целосно затворен. Земјотресите, кои беа со јачина од 7,2 и 7,5 степени, погодија област западно од главниот град и можеа да се почувствуваат дури до Богота, Колумбија. Венецуела славеше национален празник, а многу луѓе беа дома кога се случија земјотресите.

САД ќе испратат тимови за пребарување и спасување и медицински и хуманитарен материјал во Венецуела, вели Џереми Левин, заменик-државен секретар за странска помош. Стејт департментот има тим за помош при катастрофи кој работи со партнери во привремената венецуелска влада, вели тој.

Земјите во Латинска Америка, исто така, понудија помош. Претседателот на Ел Салвадор, Наиб Букеле, вели дека неговата земја подготвила 50 тони опрема и материјали, како и 300 спасувачи кои се подготвени да заминат за Каракас. Еквадор, исто така, договорил помошта веднаш да биде испратена во Венецуела, вели неговиот претседател Даниел Нобоа Азин.

Во меѓувреме, бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва изјави дека неговата земја ќе процени какви мерки за помош може да усвои за да ги поддржи граѓаните на Венецуела. Мексиканскиот министер за надворешни работи, Роберто Веласко Алварез, исто така, ѝ понуди на Венецуела цела солидарност и поддршка што може да ѝ биде потребна.

Претседателката Родригез, му се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп во објава на социјалните мрежи, велејќи дека е во постојан контакт со венецуелските власти. Таа, исто така, им се заблагодари на индискиот премиер Нарендра Моди и на претседателот на Чиле, Хозе Антонио Каст, меѓу другите.

Трамп претходно во објава на Truth Social рече дека САД се подготвени и способни да помогнат, додавајќи дека им дал инструкции на сите агенции да се подготват за брзо дејствување.

Utterly terrifying! 😢 This is during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/FK41BFAl8L — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

Венецуела лежи во сеизмички активна зона каде што се среќаваат две тектонски плочи, Карипската и Јужноамериканската. Според Геолошкиот завод на САД, вториот и поголем од двата земјотреси денес се случил како резултат на плитко лизгање на расед во близина на границата на овие плочи. Тоа е кога раседите, или пукнатините меѓу плочите, се движат хоризонтално. Земјотрес се предизвикува кога ова движење се случува брзо.