И тоа се случи: Во Русија снема бензин, ќе купува од Индија

Руските власти се подготвуваат да започнат со увоз на бензин од Индија во голем обем за да се справат со недостигот на гориво во земјата, според нацрт-амандманите на Даночниот законик насочени кон стабилизирање на пазарот на гориво.

Според РБЦ, документот предвидува буџетски субвенции за нафтените компании што купуваат бензин во странство. Овие субвенции ќе функционираат во рамките на механизмот за амортизација воведен пред осум години за одржување на малопродажните цени на горивата.

Индија стана најголем купувач на поморски товари руска нафта од почетокот на војната со Украина. Минатата година купи 1,5-2 милиони барели дневно, а во јуни 2026 година го зголеми увозот на рекордни 2,66 милиони барели дневно.

Индија извезува дел од нафтата што ја купува од Русија како нафтени производи – дизел, гасно масло и бензин. Во меѓувреме, продажбата на индиски бензин во странство достигна рекордни 400.000 барели дневно минатата година, според проценките на „Вуд Мекензи“. Нејзини клучни купувачи беа азиските земји.

Индискиот бензин содржи 20 проценти алкохол, забележува Ројтерс. Ова е двојно повеќе од руските стандарди, кои дозволуваат 10 отсто етанол и беа зголемени минатата година по серијата напади врз рафинерии.

Во 2026 година, нападите со украински дронови врз рафинериите за нафта достигнаа рекордни нивоа: 16 рафинерии беа погодени во мај, а најмалку шест во јуни. Како резултат на тоа, обемот на рафинирање на нафта во Русија падна на најниско ниво во последните две децении, а производството на бензин се намали за 25 отсто.

Според Ројтерс, недостигот на бензин во Русија моментално достигнува 20% од домашната потрошувачка. Останатите рафинерии произведуваат 85.000 тони дневно, додека на економијата ѝ се потребни 110.000 тони дневно во текот на летните месеци. Русија веќе купува бензин од Белорусија, но дојдовните количини се недоволни за да го покријат јазот во билансот на гориво: според извори на Ројтерс, недостигот изнесува 100.000-150.000 тони месечно, или приближно 3.000-5.000 тони дневно, додека недостигот на бензин достигнува 25.000 тони дневно.