Објавено видео од земјотресот во хотелот од кој луѓето на Трамп управуваат со Венецуела

Венецуела е погодена од едни од најсилните земјотреси во нејзината историја, при што се урнаа згради во главниот град Каракас и загинаа најмалку 32 лица.

Првиот земјотрес, со магнитуда од 7,1 степени, ја погоди областа во близина на крајбрежниот карипски град Морон во 18:05 часот по локално време во среда, околу 168 километри западно од Каракас, според Геолошкиот завод на САД.

Помалку од една минута подоцна, следеше посилен земјотрес со магнитуда од 7,5 степени, со епицентар на 16 километри оддалеченост.

Снимка од хотелот JW Marriott

На социјалните мрежи беше објавено видео на кое се гледа како изгледале земјотресите во хотелот JW Marriott во Каракас. Хотелот со пет ѕвезди стана центар на американската интервенција во Венецуела по киднапирањето на претседателот Николас Мадуро на 3 јануари.

„Мариот“ сега служи како дом на десетици северноамерикански функционери, дипломати и шпиони кои ја предводат акцијата во Венецуела, земја за која Трамп еднаш рече дека се надева дека ќе стане 51-ва држава на Соединетите Американски Држави.

Хотелот беше евакуиран откако делови од фасадата почнаа да паѓаат на улицата.