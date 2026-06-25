Геофизичар за катастрофата во Венецуела: „Не е земјотресот тој што убива, туку лошите згради“

Бројот на жртви од катастрофалните земјотреси во Венецуела ќе биде директно поврзан со начинот на кој се изградени зградите во земјата, предупреди експерт за земјотреси.

Геофизичарот Вилијам Јек од Американскиот геолошки завод (USGS) изјави за CNN дека двата последователни земјотреси веројатно предизвикале огромна штета бидејќи биле плитки и погодиле густо населени области. „Не е тресењето на земјата тоа што ги убива луѓето. Зградите се тие што ги убиваат луѓето“, нагласи Јек.

Тој објасни дека Венецуела претежно има неармирани бетонски згради кои се исклучително подложни на уривање. Ова е во остра спротивност со градежните конструкции во други сеизмички активни делови од светот, како што се Калифорнија или Јапонија, каде што се во сила строги градежни прописи и стандарди за градба отпорни на земјотреси.

„Токму уривањето на ваквите конструкции може да доведе до катастрофални човечки жртви“, заклучи Јек.

Бројот на жртви се зголемува, прогнозите на сеизмолозите се застрашувачки

Катастрофата што го парализираше Каракас за секунда одзеде, според првите официјални информации, најмалку 32 животи, додека околу 700 лица беа повредени. Овие бројки беа потврдени во нејзиното прво обраќање до јавноста од страна на привремената претседателка на Венецуела, Делси Родригез, но се стравува дека ова е само почеток, бидејќи спасувачките служби сè уште ги пребаруваат урнатините на неколку целосно срушени високи згради во станбени општини како што се Барута и Чакао.

Научниците од USGS веќе издадоа драматични предупредувања и проценки што сугерираат дека Венецуела може да се соочи со хуманитарна криза од невидени размери. Според нивните компјутерски модели и анализи на интензитетот на плитките хоризонтални раседи, постои дури 44 проценти веројатност дека конечниот број на жртви ќе надмине 10.000 луѓе, додека проценките оставаат застрашувачки 30 проценти веројатност дека бројот на жртви на крајот би можел да надмине 100.000.