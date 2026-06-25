Голем земјотрес регистриран и во Јапонија (Видео)

25/06/2026 09:22

Земјотрес со интензитет од 7,2 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во северна Јапонија. По земјотресот не е издадено предупредување за појава на цунами.

Епицентарот бил во морето во близина на источниот брег на префектурата Ивате, на длабочина од 50 километри.

Засега нема информации за евентуални жртви и причинета материјална штета.

Нуклеарните централи и постројки, меѓу кои и централата „Фукушима Даичи“, што беше тешко оштетена во разорниот земјотрес и цунамито во 2011 година, и фабриката за преработка на потрошено нуклеарно гориво во Аомори, не пријавиле никакви неправилности по денешниот земјотрес.

Јапонија се наоѓа во сеизмички активна област позната како Тихоокеански огнен прстен, и е една од најизложените земји во светот на земјотреси.

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