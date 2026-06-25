Напнат ручек на Капитол: Викал Трамп, но викал и сенаторот Кесиди

Републикански сенатор кој го загуби реизборот откако Доналд Трамп го поддржа неговиот противкандидат, рече дека влегол во жестока расправија со претседателот во средата, поради незадоволството во Конгресот поради војната со Иран и барањето на Трамп Републиканската партија да донесе закон со кој ќе се воведат низа нови правила за гласање низ целата земја.

Кавгата меѓу Трамп и сенаторот од Луизијана, Бил Кесиди, избувна на ручек во американскиот Капитол откако претседателот ненадејно ја откажа церемонијата на потпишување на законот за домување, кој беше усвоен во двата дома со ретка огромна двопартиска поддршка во средата. Трамп рече дека ќе го повлече својот потпис од законодавството, чија цел е намалување на трошоците за домување, сè додека Конгресот не го усвои Законот за спасување на Америка, кој ќе наметне нови барања за идентификација на гласачите и ќе го ограничи гласањето по пошта.

Кесиди, кој се пласираше на третото место на прелиминарните избори во Сенатот во Луизијана минатиот месец откако Трамп ги повика гласачите да поддржат противнички кандидат, беше еден од четворицата републиканци кои претходниот ден соработуваа со демократите за да донесат резолуција за воени овластувања што ќе ја ограничи можноста на претседателот да ги продолжи непријателствата против Иран.

Зборувајќи со новинарите по напнатиот ручек, Касиди рече дека расправијата започнала откако Трамп прашал: „Зошто некој би гласал за Законот за воени овластувања?“

„Дали тоа е реторичко прашање или навистина би сакале да знаете?“ Кесиди рече дека тој одговорил.

Кога Трамп побарал одговор, републиканскиот сенатор рече дека станал и му рекол на претседателот дека сака да знае повеќе за конфликтот, истакнувајќи дека неговата администрација изјавила дека ќе трае четири недели, но наместо тоа се протега четири месеци без да ги постигне целите на САД. Кесиди рече дека повторил дека ќе гласа за резолуции за воени овластувања сè додека не добие брифинг што ќе одговори на неговите прашања.

Трамп „не се грижеше особено моите коментари [и] го крена гласот“, рече Кесиди, додавајќи дека претседателот го истакнал неговиот пораз на реизборот во обид да го „понижи“.

„Го изгубив трпението. Тоа не е соодветно, тоа е Ирецот во мене“, им рече Кесиди на новинарите. „Но, повторно го усогласив неговиот тон и неговата јачина на звук, и тоа се менуваше напред-назад. Но, во еден момент мојот инстинкт ми рече: ‘Добро, ќе седнам’, па седнав и се обидов да ја смирам ситуацијата.“

Кесиди рече дека верува оти си ја врши должноста со тоа што го притиска Трамп за поголема транспарентност во врска со конфликтот.

„Ако претседателот и неговиот тим споделат со Сенатот и Претставничкиот дом и споделат со американскиот народ што се случува, тогаш тоа го задоволува моето барање“, рече тој.

„Но, ако велите дека сè е во ред, но однадвор не изгледа дека сè е во ред, моја одговорност е пред народот на Соединетите Американски Држави да побарам одговори“.

Патувањето на Трамп во Капитол не изгледаше како да го реши законодавниот застој околу Законот за спасување на Америка, кој ја наруши агендата на републиканците пред среднорочните избори во ноември, на кои тие ќе ги бранат своите мнозинства во Конгресот.

Покрај поврзувањето на усвојувањето на Законот за спасување на Америка со неговото потпишување на Законот за домување „Патот на 21. век“, кој беше усвоен со значително двопартиско мнозинство оваа недела, Трамп го услови и обновувањето на Законот за надзор на надворешното разузнавање (ФИСА), клучна алатка за шпионирање што истече претходно овој месец, со усвојувањето на законот за гласање.

Демократите одбија да ја поддржат повторното овластување на ФИСА во знак на протест против назначувањето од страна на претседателот на неискусниот лојалист, Бил Пулт, за вршител на должноста директор на националното разузнавање (ДНИ).

Се чинеше дека се појави пат напред кога претседателот ја објави номинацијата на адвокатот од Њујорк, Џеј Клејтон, за позицијата разузнавач на трајна основа, но ја попречи неговата потврда минатата недела и да му дозволи на Пулт да ја започне својата работа како вршител на должноста директор на националното разузнавање. Тој исто така рече дека секое обновување на ФИСА ќе мора да се усвои заедно со Законот за спасување на Америка.

Иако Претставничкиот дом го одобри тој закон во февруари во голема мера по партиски линии, тој нема пат до усвојување во Сенатот, каде што демократите можат да го искористат прагот од 60 гласови на филибастерот за да го блокираат неговиот напредок.

Кесиди, кој се чини дека го предизвикал гневот на Трамп затоа што гласаше за негово осудување по бунтот на 6 јануари, рече дека „претседателот само зборувал и зборувал и зборувал и зборувал и зборувал“ за време на нивниот ручек, а прашањето како да се отстрани републиканската агенда останало нерешено.

Трамп понуди малку увид во кратките коментари по состанокот, опишувајќи го како „навистина одличен“. „Навистина ги сакаме сите во просторијата“, рече Трамп, иако кимна со главата на внатрешните поделби, додавајќи: „Не ми се допаѓаат неколку луѓе, но тоа е во ред“.

Во знак на фрустрација поради мешањето на претседателот, некои републикански сенатори кои излегоа од состанокот одговорија саркастично кога беа замолени да опишат како поминал.