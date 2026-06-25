Британец ја избодел сопругата 78 пати: „Ми кажуваше како да ги трошам моите пари“

Маж кој им кажал на полицајците дека „се отарасил“ од својата сопруга откако ја избодел 78 пати е прогласен за виновен за нејзиното убиство. Роберт Александар (66) ја убил Кристина Александар (60) во јуни минатата година во нивниот дом во Достил, во близина на Тамворт, и се бранел на суд тврдејќи дека дејствувал во самоодбрана.

Откако го извршил убиството, Александар се пресоблекол, ги извадил кантите за ѓубре и седнал во дневната соба со своите кучиња пред да се јави на 911.

„Сè е околу парите, таа ми кажуваше како да го потрошам наследството“, им рекол на полицајците. „Таа дојде во мојот живот пред околу осум години без ништо“, додаде тој. Обвинителката Ребека Вејд му рече на судот дека им рекол на полицајците кога пристигнале: „Се ослободив од сопругата“.

Поротниците слушнаа за време на судењето дека Александар претходно бил насилен кон својата сопруга. Во една прилика, тој ја давел и ја гризнал за образот, а се заканил и дека ќе го убие соседот кој слушнал што се случува. Во друг инцидент во јуни 2021 година, Кристина се јавила во полиција бидејќи се плашела за својот живот откако нејзиниот сопруг зел железна шипка и ја замавнал кон неа.

Се правдал со депресија и аутизам

Таа им кажала на полицајците во тоа време дека живеела под постојана закана од насилство, поради што на Александар му е издадена наредба за заштита од семејно насилство. За време на судењето, Александар тврдел дека неговата сопруга прво го зела ножот и дека тој дејствувал во самоодбрана. Тој, исто така, се вадел на намалена одговорност, наведувајќи ги депресијата и аутизмот како причини.

Нармина Рафик, од Службата за крунско обвинителство, рече дека ова е сложено гонење. „Ова беше сложено гонење кое вклучуваше детални психијатриски проценки и спротивставени експертски мислења за менталната состојба на Роберт Александар“, рече таа. „Александар им кажувал различни работи на различни луѓе и ја менувал својата приказна за да му одговара“.

Пресудата сè уште не е објавена

„Поротата внимателно ги разгледа сите докази и ја отфрли неговата одбрана за самоодбрана и намалена одговорност“, додаде Рафик. „Успеавме да докажеме дека неговите постапки биле мотивирани од желба за контрола.

И контролата врз неговата сопруга и врз неговите пари, а неговото самоповредување било дел од тој образец, а не резултат на сериозно ментално нарушување“, заклучи таа. „Казната на Роберт Александар ќе биде објавена подоцна.“