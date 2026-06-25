Украина со дронови погоди три рафинерии на „Роснефт“ на 1.500 километри од границата

Утрото на 25 јуни, украински дронови нападнаа објекти во рафинерискиот комплекс на „Роснефт“ во Уфа, еден од најголемите центри за производство на нафтени производи во Русија.

Нападот ги оштети рафинериите „Башнефт-Новоил“ (капацитет 7,3 милиони тони годишно) и „Башнефт-Уфанефтехим“ (9 милиони тони годишно), соопшти Безбедносната служба на Украина (СБУ), чии беспилотни летала го извршија нападот.

„Борци од Центарот за специјални операции ‘Алфа’ на СБУ успешно ги погодија производствените капацитети на рафинериите на нафта на групацијата ‘Башнефт’ во градот Уфа. Целите се наоѓаат на 1.500 километри од државната граница на Украина“, се вели во соопштението.

Според „Астра“, можеби била погодена и трета фабрика во комплексот, „Башнефт-УНПЗ“ (околу 7 милиони тони годишно).

Според СБУ, нападите и експлозиите запалија фабрики за примарна преработка на сурова нафта (АВТ). Снимките од очевидци потврдуваат најмалку два одделни пожари. Видеата објавени на интернет покажуваат неколку столбови црн чад што се издигаат над фабриките.

Нападот го потврди и шефот на Република Башкортостан, Радиј Хабиров. Според него, војската успеала да „одбие уште еден напад со беспилотни летала врз Уфа“. Остатоците од беспилотните летала паднале во индустриската зона, но „технолошките процеси не биле нарушени“, уверил тој.

На 22 март, пожар избувна и за време на претходниот напад врз индустриската зона Уфа. Еден ден претходно, два дрона погодија станбена зграда во изградба во градот, која се наоѓа во близина на индустриски објекти.

„Башнефт“, дел од групацијата „Роснефт“, управува со три големи рафинерии за нафта во северната индустриска зона на Уфа.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги опиша денешните напади врз рафинериите во Уфа, како и врз нафтената база Полтавска во Краснодарската територија, како „точни и конзистентни одговори на долготрајната војна на Русија и нападите врз украинските градови и региони“.