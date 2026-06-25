Нови податоци: Бројот на жртви по земјотресот во Венецуела се искачи на 164

Најмалку 164 лица загинаа, додека 971 лице беше повредено по двата силни земјотреси што ја погодија Венецуела во среда, изјави вршителката на должноста претседателка на таа земја, Делси Родригез.

Родригез изјави дека спасувачките екипи продолжуваат да ги бараат жртвите и да им пружат помош на загрозеното население, додека властите ја проценуваат обемот на материјалната штета предизвикана по земјотресот.

Според неа, ќе се формира почетен фонд во износ од 200 милиони долари, кој ќе биде финансиран со средствата на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), а е наменет за реконструкција на инфраструктурата, болниците и станбените згради оштетени од земјотресите.

Според Американскиот геолошки завод (USGS), два силни земјотреси се регистрирани во среда околу 18:00 часот по локално време во областа на главниот град Каракас.

Првиот земјотрес бил со јачина од 7,2 степени, а помалку од една минута подоцна следел втор, уште посилен земјотрес со јачина од 7,5 степени. Епицентарот на двата земјотреса бил во близина на градот Сан Фелипе, западно од Каракас.

Земјотресите предизвикале паника кај населението, а многу згради претрпеле значителна штета. Во времето на земјотресот, голем број граѓани биле во своите домови, со оглед на тоа што средата била национален празник во кој се одбележува една од битките од Венецуелската војна за независност од Шпанија.

Властите предупредуваат дека бројот на жртви може да се зголеми бидејќи спасувачките служби стигнуваат до тешко достапните подрачја погодени од катастрофата.