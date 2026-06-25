И покрај санкциите, Иран инсталираше огромна нафтена платформа во Персискиот Залив

Иран успешно инсталираше голема нафтена платформа произведена домашно во клучно нафтено поле во Персискиот Залив, и покрај строгите санкции на САД и меѓународните организации кои го ограничуваат неговиот пристап до странска технологија.

Во извештајот на иранското министерство за нафта се вели дека платформата P4, за која се проценува дека тежи 6.200 метрички тони, е инсталирана на нафтеното поле Решадат, кое се наоѓа околу 90 километри јужно од островот Лаван во Персискиот Залив.

Во извештајот се опишува платформата како најголема од ваков вид некогаш инсталирана на нафтените полиња во Персискиот Залив, истакнувајќи дека целиот процес на дизајнирање, инженерство, изградба и инсталирање на платформата за дупчење го извршиле иранската државна нафтена компанија, нејзините подружници и домашни експерти.

Се наведува дека платформата ќе го зголеми производството на нафтеното поле Решадат за 35.000 барели дневно и ќе овозможи вбризгување на 80.000 барели вода дневно со цел да се одржи производството на тоа поле на сегашното ниво.

Во извештајот се наведува дека иранските инженери ја инсталирале платформата преку сложен процес познат како „лебдење над“, кој бара софистицирано планирање и напредни оперативни техники.

Шана вели дека изградбата на платформата П4 постојано се одложува во текот на изминатите години, главно поради американските и меѓународните санкции што ја ограничуваат можноста на Иран да користи странски инвестиции и технологија.

Инсталацијата на платформата беше реализирана и покрај фактот дека помеѓу крајот на февруари и почетокот на април, Иран се соочи со американско-израелската агресија, за време на која објектите во големиот нафтен сектор на земјата беа изложени на воздушни напади.

Иран се потпира на домашни инвестиции и експертиза за развој на своите нафтени и гасни полиња од 2018 година, откако САД воведоа сеопфатни санкции врз енергетскиот сектор на земјата.